Месси не перейдет в «Интер»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что миланский клуб не сможет позволить себе трансфер капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«В слухах о Месси в «Интере» нет ни капли правды. Даже не знаю, откуда берутся такие новости. Любой клуб хотел бы подписать Месси, но желание – это одно, а реальность и факты – это другое», – сказал Аузилио.