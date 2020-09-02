Месси не перейдет в «Интер»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что миланский клуб не сможет позволить себе трансфер капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
«В слухах о Месси в «Интере» нет ни капли правды. Даже не знаю, откуда берутся такие новости. Любой клуб хотел бы подписать Месси, но желание – это одно, а реальность и факты – это другое», – сказал Аузилио.
- Аргентинец хочет покинуть «Барсу», в связи с чем пытается расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
- Главным претендентом на форварда считается «Манчестер Сити».
- Траты на зарплату Месси с учетом налогов – около 100 миллионов евро в год.
Источник: Football Italia