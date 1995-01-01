Месси не перейдет в «Интер»

М-дя!
Многосерийная сага "Месси. Побег из "Барсы" набирает обороты!)))
Бомбардир просто обязан "показать" все серии!!!))))))))))))
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что миланский клуб не сможет позволить себе трансфер капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
«В слухах о Месси в «Интере» нет ни капли правды. Даже не знаю, откуда берутся такие новости. Любой клуб хотел бы подписать Месси, но желание – это одно, а реальность и факты – это другое», – сказал Аузилио.
- Аргентинец хочет покинуть «Барсу», в связи с чем пытается расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
- Главным претендентом на форварда считается «Манчестер Сити».
- Траты на зарплату Месси с учетом налогов – около 100 миллионов евро в год.