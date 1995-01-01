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    Месси не перейдет в «Интер»

    Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что миланский клуб не сможет позволить себе трансфер капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

    «В слухах о Месси в «Интере» нет ни капли правды. Даже не знаю, откуда берутся такие новости. Любой клуб хотел бы подписать Месси, но желание – это одно, а реальность и факты – это другое», – сказал Аузилио.

    • Аргентинец хочет покинуть «Барсу», в связи с чем пытается расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
    • Главным претендентом на форварда считается «Манчестер Сити».
    • Траты на зарплату Месси с учетом налогов – около 100 миллионов евро в год.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1307

      gor77 37 минут назад

      М-дя!
      Многосерийная сага "Месси. Побег из "Барсы" набирает обороты!)))
      Бомбардир просто обязан "показать" все серии!!!))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +3929

      KPCCSPB 1 час назад

      Да никто сейчас не даст 280 лямов... Для команд и 100 то сложно дать, а при ещё и зп Месси, шансов нету

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