Кепа намерен остаться в «Челси»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага не хочет уходить из лондонского клуба.
По информации The Sun, испанец собирается остаться в команде и бороться за место в стартовом составе.
Источник сообщает, что голкипер наладил отношения с главным тренером «Челси» Фрэнком Лэмпардом. Кроме того, он очень впечатлен усилением обороны этим летом – этот фактор также повлиял на его решение.
- В прошлом сезоне 25-летний Кепа пропустил 58 голов в 41 матче.
- Ранее сообщалось, что «Челси» хочет обменять его на Джанлуиджи Доннарумму из «Милана».
Источник: The Sun