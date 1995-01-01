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    Кепа намерен остаться в «Челси»

    Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага не хочет уходить из лондонского клуба.

    По информации The Sun, испанец собирается остаться в команде и бороться за место в стартовом составе.

    Источник сообщает, что голкипер наладил отношения с главным тренером «Челси» Фрэнком Лэмпардом. Кроме того, он очень впечатлен усилением обороны этим летом – этот фактор также повлиял на его решение.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 11:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      talgatnurzhanov2006 5 минут назад

      А кого в оборону купили то чтобы он так был впечатлен? Покупают всех в атаку.

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      Рейтинг: +721

      O-Z 13 минут назад

      Зря только потратились на это чудо. Самый провальный трансфер.

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