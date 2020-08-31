Кепа намерен остаться в «Челси»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага не хочет уходить из лондонского клуба.

По информации The Sun, испанец собирается остаться в команде и бороться за место в стартовом составе.

Источник сообщает, что голкипер наладил отношения с главным тренером «Челси» Фрэнком Лэмпардом. Кроме того, он очень впечатлен усилением обороны этим летом – этот фактор также повлиял на его решение.