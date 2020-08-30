Газизов: «Новички в «Спартаке» должны быть. Никто переплачивать не будет»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поговорил о селекции. Клуб ведет переговоры о приходе новичков.

«У нас задача новичков всегда [приводить]? Команда выигрывает. Мы ведем определенные переговоры, действуем в тишине. Стараемся все сбалансировать. Очень-очень много слухов.

Новички должны быть. Еще раз скажу: все должно быть сбалансировано. Никто переплачивать не будет», – сказал функционер.