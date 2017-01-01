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    Газизов: «Новички в «Спартаке» должны быть. Никто переплачивать не будет»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поговорил о селекции. Клуб ведет переговоры о приходе новичков.

    «У нас задача новичков всегда [приводить]? Команда выигрывает. Мы ведем определенные переговоры, действуем в тишине. Стараемся все сбалансировать. Очень-очень много слухов.

    Новички должны быть. Еще раз скажу: все должно быть сбалансировано. Никто переплачивать не будет», – сказал функционер.

    • «Спартак» лидирует в таблице.
    • Следующий соперник – ЦСКА.
    • Газизов работает в клубе с июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +228

      Dr.Metal 1 минуту назад

      Забыл уточнить, что все переплаты пойдут агентам )

      0
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      Рейтинг: +3366

      playsh 5 минут назад

      Такую чушь несёт,он сам -то понимает,что говорит?

      0
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      Рейтинг: +1162

      Play 25 минут назад

      Ты, бл*ть, привёл в команду футболиста, который не играет, и уже потратил на это 3 миллиона, переплачивать не будет никто, с*ка.

      0
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      Рейтинг: +1622

      СвинкаСправедливости 41 минуту назад

      Скупой платит дважды.
      Думаю, с Газизовым мы второго Жиго не увидим...

      1
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      Рейтинг: +1384

      Aston > СвинкаСправедливости 30 минут назад

      Не думаю,просто в условиях пандемии решили более экономно и разумно тратить деньги

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