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    Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае

    Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо и его брат освобождены судом в Парагвае.

    Роналдиньо выплатит 90 тысяч долларов США, 60 из которых пойдут на борьбу с коронавирусом, а 30 – в благотворительный фонд.

    200 тысяч оплатит брат Роналдиньо. Также Роберто должен каждые четыре месяца отмечаться в судебных органах своей страны.

    • 7 марта Роналдиньо и его брат Роберто де Ассиш были арестованы за пересечение парагвайской границы с поддельными документами.
    • Оба были отправлены в тюрьму, в апреле братьев отпустили под домашний арест под залог в размере 1,6 миллиона долларов.
    • С апреля бывший футболист отбывал домашний арест в гостинице в Асунсьоне.

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    Источник: France Press

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