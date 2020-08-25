Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо и его брат освобождены судом в Парагвае.

Роналдиньо выплатит 90 тысяч долларов США, 60 из которых пойдут на борьбу с коронавирусом, а 30 – в благотворительный фонд.

200 тысяч оплатит брат Роналдиньо. Также Роберто должен каждые четыре месяца отмечаться в судебных органах своей страны.