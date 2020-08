У Пьянича – коронавирус

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич сдал положительный тест на коронавирус.

Футболист почувствовал себя нехорошо и был изолирован дома. Он пройдет двухнедельный карантин.

[BREAKING NEWS]Pjanic tests positive for Covid-19 and will travel to Barcelona in 15 days. Player feeling well and self-isolating pic.twitter.com/sTr9s4pzvc