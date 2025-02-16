Телевидение «Реала»: «Пусть уже начнется Суперлига»

Диктор в эфире телевидения «Реала» после матча 24-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:1) выразил надежду на запуск Суперлиги
«Это отвратительная, грязная лига Негрейры. Пожалуйста, пусть уже начнется Суперлига!» – прозвучало в эфире.
- На 39-й минуте матча с с поля был удален за разговоры полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В протоколе судья написал, что хавбек произнес в его адрес нецензурное высказывание. В «Реале» считают, что слова Беллингема, сказанные во время матча, не соответствуют формулировке в судейском протоколе и намерены оспорить удаление.
- В проекте турнира Суперлиги сейчас помимо мадридцев остается только «Барселона».
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В 2023 году стало известно, что «Барселона» за почти два десятка лет выплатила более 7 миллионов евро за консультационные услуги бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской федерации испанского футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре.