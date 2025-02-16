В «Реале» считают судейство в последних матчах Ла Лиги реакцией на жалобу клуба

В «Реале» считают беспрецедентным судейство арбитра Хосе Мунуэры Монтеро в матче 24-го тура с «Осасуной» (1:1).
По мнению клуба, решения рефери в этой игре, а также в прошлой встрече с «Атлетико», являются не случйными. В них в ворота «Реала» назначались пенальти. Мадридцы уверены, что судейство в последних матчах Ла Лиги является реакцией на критику со стороны клуба, поскольку не могут найти другого объяснения происходящему.
- Мадридский клуб ранее опубликовал на своем сайте официальную жалобу в Королевскую федерацию испанского футбола на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в повторяющемся вреде клубу.
- В 1-м тайме матча с «Осасуной» с поля был удален за разговоры полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В протоколе судья написал, что хавбек произнес в его адрес нецензурное высказывание. В «Реале» считают, что слова Беллингема, сказанные во время матча, не соответствуют формулировке в судейском протоколе.