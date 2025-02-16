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  • В «Реале» считают судейство в последних матчах Ла Лиги реакцией на жалобу клуба

В «Реале» считают судейство в последних матчах Ла Лиги реакцией на жалобу клуба

В «Реале» считают беспрецедентным судейство арбитра Хосе Мунуэры Монтеро в матче 24-го тура с «Осасуной» (1:1).

По мнению клуба, решения рефери в этой игре, а также в прошлой встрече с «Атлетико», являются не случйными. В них в ворота «Реала» назначались пенальти. Мадридцы уверены, что судейство в последних матчах Ла Лиги является реакцией на критику со стороны клуба, поскольку не могут найти другого объяснения происходящему.

  • Мадридский клуб ранее опубликовал на своем сайте официальную жалобу в Королевскую федерацию испанского футбола на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в повторяющемся вреде клубу.
  • В 1-м тайме матча с «Осасуной» с поля был удален за разговоры полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В протоколе судья написал, что хавбек произнес в его адрес нецензурное высказывание. В «Реале» считают, что слова Беллингема, сказанные во время матча, не соответствуют формулировке в судейском протоколе.

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Источник: Marca

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16.02.2025 18:32
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Комментарии (2)
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САНЁК17
1739727082
Богатого хотят грабит, но пока не могут
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Artemka444
1739737527
Да и так понятно что судьи против Реала
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