В «Реале» считают судейство в последних матчах Ла Лиги реакцией на жалобу клуба

В «Реале» считают беспрецедентным судейство арбитра Хосе Мунуэры Монтеро в матче 24-го тура с «Осасуной» (1:1).

По мнению клуба, решения рефери в этой игре, а также в прошлой встрече с «Атлетико», являются не случйными. В них в ворота «Реала» назначались пенальти. Мадридцы уверены, что судейство в последних матчах Ла Лиги является реакцией на критику со стороны клуба, поскольку не могут найти другого объяснения происходящему.