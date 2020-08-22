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  • Жена Зинченко Влада Седан: «Поражение «Манчестер Сити» от «Лиона» – прокол Гвардиолы. Зашкварно играть в три центральных защитника»

Жена Зинченко Влада Седан: «Поражение «Манчестер Сити» от «Лиона» – прокол Гвардиолы. Зашкварно играть в три центральных защитника»

22 августа 2020, 23:48
17

Влада Седан, журналистка и супруга футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, оценила вылет команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Англичане уступили «Лиону».

«Мягко говоря, это полностью прокол Хосепа Гвардиолы. В ответственный момент выбрать такую экспериментальную тактику – это зашквар. Зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову?

Одно дело – вылететь от «Баварии», другое – от «Лиона». Хочу напомнить, что это седьмая команда Лиги 1. Эмоций нет, пустота», – сказала Седан.

  • Пара жената с прошлого года.
  • «Манчестер Сити» завершил сезон в АПЛ вторым.
  • Новый сезон чемпионата Англии стартует 12 сентября.

Источник: ютуб-канал Влады Седан
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Лион Манчестер Сити Зинченко Александр Гвардиола Хосеп
Комментарии (17)
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LOKOfanatik19
1598129477
ПРощай Зинченко, не видать тебе стартового состава, пока лысый главный, или вЛАДА СЕДАН твоя жена.
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mutabor0992
1598130757
Вот правильно ЧЕЛОВЕК с моей авы таких называл Эй...А еще лет десять лагерей давал.Чтобы было время подумать и осознать...А не просто "вафельницу" открывать...Вообще она кто такая???
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Jurabay
1598131005
Лада седан баклажан
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DOCTOR PENALTY
1598135770
Что это было???.. Ох**ть. Слов подобрать невозможно.
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Валерий2705
1598140616
Лучше бы пасть закрыла.
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СвинкаСправедливости
1598150221
Причём тут кол-во защитников вообще? Перестроения по ходу матча никто не отменял. Команда может решать задачи на поле разными методами. Кол-во защитников ничего о стиле игры не говорит.
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Makaweli
1598162537
Всякая шелуха взялась рассуждать о том о чем и понятие не имеет, пусть возглавит сборную Украины!
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general.lizyukov
1598167260
Зашквар? Она вообще понимает, что несёт? Откуда она-то такого набралась? Папа-сиделец рецидивист? Выросла среди уркаганов (так для них баба - не человек, никто ей про зашквар не расскажет)? Или просто подцепила "умное" слово, не зная его значения, как вся эта хипстерская тусня? Надеюсь, Мансити объяснят Зинченко, за nxj его оштрафовали и тот сумеет своей б..... , что и где можно говорить.
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Garrincha58
1598174138
Гвардиоле следует её включить помощником и тренером по тактическим схемам,а ей пусть Зинченко помогает прямо в спальне объясняя схемы и .... тд и тп
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777+
1598179548
Хорошо когда у жены красивая жопа - взгляду приятно. Но когда у жены две жопы - вторая вместо головы, это перебор.....
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