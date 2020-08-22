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    Жена Зинченко Влада Седан: «Поражение «Манчестер Сити» от «Лиона» – прокол Гвардиолы. Зашкварно играть в три центральных защитника»

    Влада Седан, журналистка и супруга футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, оценила вылет команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Англичане уступили «Лиону».

    «Мягко говоря, это полностью прокол Хосепа Гвардиолы. В ответственный момент выбрать такую экспериментальную тактику – это зашквар. Зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову?

    Одно дело – вылететь от «Баварии», другое – от «Лиона». Хочу напомнить, что это седьмая команда Лиги 1. Эмоций нет, пустота», – сказала Седан.

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    Источник: ютуб-канал Влады Седан

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    22.08.2020 23:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +17935

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Что это было???.. Ох**ть. Слов подобрать невозможно.

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      Рейтинг: +75

      Jurabay 2 часа назад

      Лада седан баклажан

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      Рейтинг: +1652

      Puddle 2 часа назад

      Влада Седан!!! Гы-гы-гы-гы!!!!

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      Рейтинг: +2574

      mutabor0992 2 часа назад

      Вот правильно ЧЕЛОВЕК с моей авы таких называл Эй...А еще лет десять лагерей давал.Чтобы было время подумать и осознать...А не просто "вафельницу" открывать...Вообще она кто такая???

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      Рейтинг: +1196

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      ПРощай Зинченко, не видать тебе стартового состава, пока лысый главный, или вЛАДА СЕДАН твоя жена.

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