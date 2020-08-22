Жена Зинченко Влада Седан: «Поражение «Манчестер Сити» от «Лиона» – прокол Гвардиолы. Зашкварно играть в три центральных защитника»

Влада Седан, журналистка и супруга футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, оценила вылет команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Англичане уступили «Лиону».

«Мягко говоря, это полностью прокол Хосепа Гвардиолы. В ответственный момент выбрать такую экспериментальную тактику – это зашквар. Зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову?

Одно дело – вылететь от «Баварии», другое – от «Лиона». Хочу напомнить, что это седьмая команда Лиги 1. Эмоций нет, пустота», – сказала Седан.