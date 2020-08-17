«Севилья» в 11-й раз сыграет в финале еврокубка в XXI веке. Это рекорд

В полуфинальном матче Лиги Европы «Севилья» победила «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Таким образом, испанская команда в 11-й раз поборется за евротрофей в новом тысячелетии.

Как сообщает Time24, это рекордный результат. «Севилья» превзошла достижение «Реала», у которого в XXI веке десять финалов в еврокубках.

Андалусийцы ранее пять раз играли в решающих матчах Кубка УЕФА / Лиги Европы. Во всех случаях они побеждали и впоследствии принимали участие в поединках за Суперкубок УЕФА.