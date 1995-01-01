«Барселона» выпустила на матч с «Баварией» самый возрастной состав за свою историю в ЛЧ

Барса "всё". Ни одного приза в этом сезоне. Противостояние ФРГ-Испания закончилось со счётом 10:2. В ЛЧ ни одного испанского клуба, даже в ЛЕ Севилье будет трудно против Манчестера, а может быть и невозможно.
А что Месси? А Месси как Месси, хороший индивидуалист, исполнитель но ЛИДЕРА способного повести команду, переломить ситуацию там и близко нет. Ни в сборной ни в клубе.
Успехов ему, где-нибудь в Спартаке.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2.
Средний возраст стартового состава каталонской команды на эту игру – 29 лет и 329 дней.
С первых минут на поле вышли тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес и Видаль.
Как сообщает Opta, это самый возрастной состав в истории «Барсы», который когда-либо играл в матче ЛЧ.