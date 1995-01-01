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    «Барселона» выпустила на матч с «Баварией» самый возрастной состав за свою историю в ЛЧ

    В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2.

    Средний возраст стартового состава каталонской команды на эту игру – 29 лет и 329 дней.

    С первых минут на поле вышли тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес и Видаль.

    Как сообщает Opta, это самый возрастной состав в истории «Барсы», который когда-либо играл в матче ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2776

      +50/-50 32 минуты назад

      Барса "всё". Ни одного приза в этом сезоне. Противостояние ФРГ-Испания закончилось со счётом 10:2. В ЛЧ ни одного испанского клуба, даже в ЛЕ Севилье будет трудно против Манчестера, а может быть и невозможно.
      А что Месси? А Месси как Месси, хороший индивидуалист, исполнитель но ЛИДЕРА способного повести команду, переломить ситуацию там и близко нет. Ни в сборной ни в клубе.
      Успехов ему, где-нибудь в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +1674

      Dizayner 1 час назад

      динарко, ты живой там? отзовись))

      0
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      Рейтинг: +17840

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Надоел уже этот подтекст про возраст. Вышли самые опытные, самые матёрые и несгибаемые. Если бы вышла молодёжь, было бы 18 : 1. Это был день Баварии, а не "великого", который определяет состав на игру и посадил на лавку даже Гризманна.

      1
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      Рейтинг: +1904

      Гавроша > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Гризман вообще никакой, зря они его купили.

      0
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      Рейтинг: +6885

      alarm 3 часа назад

      самых возрастных сделали как детей)

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