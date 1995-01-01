«Барселона» выпустила на матч с «Баварией» самый возрастной состав за свою историю в ЛЧ

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2.

Средний возраст стартового состава каталонской команды на эту игру – 29 лет и 329 дней.

С первых минут на поле вышли тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес и Видаль.

Как сообщает Opta, это самый возрастной состав в истории «Барсы», который когда-либо играл в матче ЛЧ.