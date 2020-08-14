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  • Кашшаи: «На одну неделю приходится более 40 матчей. Не могу думать только о «Спартаке»

Кашшаи: «На одну неделю приходится более 40 матчей. Не могу думать только о «Спартаке»

14 августа 2020, 18:37
22

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что у него много работы, поэтому он не может концентрироваться только на действиях арбитров в матчах «Спартака».

«На одну неделю РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Суперлиги приходится более 40 матчей – их все нужно проанализировать. Я не могу концентрироваться только на «Спартаке» или одной лиге, моя работа куда более обширна.

Конечно, в каждой стране есть проблемы, обсуждения, но реагировать на каждое – не моя работа», – сказал Кашшаи.

  • После матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) владелец московского клуба Леонид Федун говорил о возможном снятии команды с чемпионата из-за судейства.
  • Кашшаи занимает пост главы департамента судейства РФС с 9 января.

Генсек РФС Алаев: «Кашшаи необходимо время и доверие. Он только приступил к работе»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Кашшаи Виктор
Комментарии (22)
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СвинкаСправедливости
1597419946
Пора уже задуматься о действиях, которые позволят не думать о Спартаке.
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vka1970
1597420292
Да и не надо думать.Тебя кто то заставляет это делать ?Отнюдь.Тебя пригласили наладить работу судейского корпуса, а ты всё время какие то отмазки лепишь или отгораживаешься языковым барьером.Что бы произошло если бы подобное было в твоей родной Венгрии ? Рубь за сто, что всё руководство Федерации уже подало бы в отставку, а у нас и ты продолжаешь сидеть там где сидел и всё судейство с ВАРом в ус не дует.Так что вали варяг туда где ты пригодишься.Не зря наверное существует поговорка:где родился, там и пригодился.
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АртурZaСМ
1597420652
Так какого х.е.ра ты делаешь в России и суперлиге, если не справляешься? выбери что-то одно не надо пытаться усидеть на двух стульях во вред качеству...
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Arrow10
1597421001
И вот это существо глава судейства в РФС.
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Павелий
1597421051
А придётся: в России только одна народная команда - великий и могучий Спартак Москва!
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Hektor 84
1597421418
В итоге ни о ком и ни о чем ты не думаешь. Думаешь только о щедрых барыгах от Газпрома. В первом туре и уже два скандала. А адекватных объяснений мы от тебя так и не услышали.
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ivany4
1597422674
Похоже он вообще ни на чем не концентрируется, и ничего не анализирует, витает где-то в облаках. В РПЛ - в первом туре два скандала. В "любителях" - судье откровенно Широков морду бьет. А в остальном товарисч из угорщины, Все хорошо, все хорошо.))
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"supermax"
1597422909
Не могу думать только о «Спартаке»...надо еще и о бабосиках подумать
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NewLife
1597422998
На полиграф его.
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Ссппааррттаакк
1597423723
Спартак лучший! И думать надо только о нем. Понятно ?
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