Кашшаи: «На одну неделю приходится более 40 матчей. Не могу думать только о «Спартаке»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что у него много работы, поэтому он не может концентрироваться только на действиях арбитров в матчах «Спартака».

«На одну неделю РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Суперлиги приходится более 40 матчей – их все нужно проанализировать. Я не могу концентрироваться только на «Спартаке» или одной лиге, моя работа куда более обширна.

Конечно, в каждой стране есть проблемы, обсуждения, но реагировать на каждое – не моя работа», – сказал Кашшаи.

После матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) владелец московского клуба Леонид Федун говорил о возможном снятии команды с чемпионата из-за судейства.

говорил о возможном снятии команды с чемпионата из-за судейства. Кашшаи занимает пост главы департамента судейства РФС с 9 января.

Генсек РФС Алаев: «Кашшаи необходимо время и доверие. Он только приступил к работе»