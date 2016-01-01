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    Кашшаи: «На одну неделю приходится более 40 матчей. Не могу думать только о «Спартаке»

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что у него много работы, поэтому он не может концентрироваться только на действиях арбитров в матчах «Спартака».

    «На одну неделю РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Суперлиги приходится более 40 матчей – их все нужно проанализировать. Я не могу концентрироваться только на «Спартаке» или одной лиге, моя работа куда более обширна.

    Конечно, в каждой стране есть проблемы, обсуждения, но реагировать на каждое – не моя работа», – сказал Кашшаи.

    • После матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) владелец московского клуба Леонид Федун говорил о возможном снятии команды с чемпионата из-за судейства.
    • Кашшаи занимает пост главы департамента судейства РФС с 9 января.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3685

      "supermax" 1 минуту назад

      Не могу думать только о «Спартаке»...надо еще и о бабосиках подумать

      0
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      Рейтинг: +5902

      ivany4 5 минут назад

      Похоже он вообще ни на чем не концентрируется, и ничего не анализирует, витает где-то в облаках.
      В РПЛ - в первом туре два скандала.
      В "любителях" - судье откровенно Широков морду бьет.
      А в остальном товарисч из угорщины,
      Все хорошо, все хорошо.))

      0
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      Рейтинг: +5084

      subbotaspartak 12 минут назад

      Сдавай свои анализы, но при чём здесь страна?
      Прикольного поставили пацана...

      2
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      Рейтинг: +4973

      Hektor 84 26 минут назад

      В итоге ни о ком и ни о чем ты не думаешь. Думаешь только о щедрых барыгах от Газпрома. В первом туре и уже два скандала. А адекватных объяснений мы от тебя так и не услышали.

      2
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      Рейтинг: +2942

      Павелий 32 минуты назад

      А придётся: в России только одна народная команда - великий и могучий Спартак Москва!

      5
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      Рейтинг: +7

      Mr.Boombastic 32 минуты назад

      О них и не надо думать,надо просто ждать их в пердиве)

      -3
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      Рейтинг: +1839

      vsespartak01 > Mr.Boombastic 18 минут назад

      ты про сочи или зенит?

      2
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      Рейтинг: +5084

      subbotaspartak > vsespartak01 15 минут назад

      Про зенит из сочи

      2
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      Рейтинг: +199

      Arrow10 32 минуты назад

      И вот это существо глава судейства в РФС.

      5
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      Рейтинг: +2870

      АртурZaСМ 38 минут назад

      Так какого х.е.ра ты делаешь в России и суперлиге, если не справляешься? выбери что-то одно не надо пытаться усидеть на двух стульях во вред качеству...

      4
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      Рейтинг: +14279

      vka1970 44 минуты назад

      Да и не надо думать.Тебя кто то заставляет это делать ?Отнюдь.Тебя пригласили наладить работу судейского корпуса, а ты всё время какие то отмазки лепишь или отгораживаешься языковым барьером.Что бы произошло если бы подобное было в твоей родной Венгрии ? Рубь за сто, что всё руководство Федерации уже подало бы в отставку, а у нас и ты продолжаешь сидеть там где сидел и всё судейство с ВАРом в ус не дует.Так что вали варяг туда где ты пригодишься.Не зря наверное существует поговорка:где родился, там и пригодился.

      4
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      Рейтинг: +1436

      СвинкаСправедливости 50 минут назад

      Пора уже задуматься о действиях, которые позволят не думать о Спартаке.

      4
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