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    Лига чемпионов. «ПСЖ» в день своего 50-летия выбил «Аталанту», забив два гола в концовке

    В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой» со счетом 2:1.

    Итальянская команда вышла вперед на 27-й минуте благодаря голу Марио Пашалича, однако парижане на последних минутах не только отыгрались, но и добыли победу – отличились Маркиньос и Эрик Чупо-Мотинг.

    Сегодня, 12 августа, «ПСЖ» отметил свое 50-летие. Клуб впервые за 25 лет пробился в полуфинал ЛЧ.

    Лига чемпионов. 1/4 финала

    Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Пашалич, 27; 1:1 – Маркиньос, 90; 1:2 – Чупо-Мотинг, 90+3.

    «Аталанта»: Спортиелло, Госенс (Кастань, 82), Толой, Кальдара, Хатебур, Гомес (Малиновский, 59), де Рон, Пашалич (Муриэль, 70), Фройлер, Джимсити (Паломино, 60), Сапата (Да Рива, 82).

    «ПСЖ»: Навас (Рико, 79), Керер, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат, Гуйе (Паредес, 72), Эррера (Дракслер, 72), Сарабия (Мбаппе, 60), Кимпембе, Неймар, Икарди (Чупо-Мотинг, 79).

    Предупреждения: Джимсити, 37; Фройлер, 45; де Рон, 50; Сапата, 53; Толой, 67; Паломино, 85 – Бернат, 54; Эррера, 57; Паредес, 75.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    12.08.2020 23:56
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1976

      Питерский князь 27 минут назад

      ПСЖ в топку!!!

      1
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      Рейтинг: +3795

      knikos 29 минут назад

      ПСЖ должен был спокойно 3:1 , 4:1 выигрывать . Но создал проблемы сам себе . Мбаппе - монстр ! Это ещё не в полной форме ! Что-то странное было с Неймаром . Так феерически играл и так же "феерически" не реализовывал моменты . Икарди - валенок сегодня. Всё невпопад делал . Ну что , с Вератти , Мбаппе со старта , Ди Марией есть шансы на финал !

      1
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      Рейтинг: +6212

      JTherry 38 минут назад

      надо же, за 3 минуты в конце матча ПСЖ удалось перевернуть игру... жаль Аталанту

      1
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      Рейтинг: +222

      Great Tartaria 46 минут назад

      еле отскочил ПСЖ, дальше все равно вылетит.... Эх Аталанта... силенок не хватило, играла лучше!

      2
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      Рейтинг: +64

      Marat A. 52 минуты назад

      Аталанта Красавцы!!! Не повезло, вернее не доиграли....

      2
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      Рейтинг: +2765

      +50/-50 58 минут назад

      Аталанту очень жаль. Отсутствие опыта на такой стадии и в таком турнире подвели команду. А ведь могла, могла ввести в шок арабских шейхов, выкинув Париж из турнира.

      3
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      Рейтинг: +3431

      dinar7777dinar 1 час назад

      большое уважение к клубу аталанта ! бергамаски открытие сезона в европе. надо было добивать псж еще в первом тайме. сапату надо было убирать еще перерыве и выпускать муриэля. слишком рано прижались ! ну и мастерство конечно неймара сыграло свое и мбаппе !! уважение к аталанте что они никого не боятся.

      5
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      Рейтинг: +2557

      mutabor0992 > dinar7777dinar 9 минут назад

      Да мУрриэль падла в самом конце такой момент проунитазил!!!

      0
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      Рейтинг: +53

      Nikoo 1 час назад

      Очень жаль Аталанту. Ребята молодцы, респект

      4
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      Рейтинг: +5752

      Борат 1 час назад

      Какой матч не смотрю, всё равно стыдно за пищевик !!!
      Позор рылам !
      Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3431

      dinar7777dinar > Борат 1 час назад

      стыдно будет когда твой бомжатская помойка снова слетит в лч с 4 места !

      6
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      ...
      Рейтинг: +681

      elessar arnor > Борат 47 минут назад

      боратиишка..

      0
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      ...
      Рейтинг: +3010

      mopecekca > Борат 42 минуты назад

      ты уже ****** тут всех...почему тебя не банят, интересно, за одну и ту же куету?..ты админам тут в жопу даешь или тебя в рот долбят?

      1
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      Рейтинг: +3501

      KPCCSPB > dinar7777dinar 41 минуту назад

      Твою каталонскую помойку Ливерпуль обоссал, и кщк раз это сделает, только не Ливерпуль, а Бавария, забыл, как вас немцы унизмли по сумме двух встреч? Таджик рыночный

      0
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      Рейтинг: +3431

      dinar7777dinar > KPCCSPB 15 минут назад

      ты опять вытащил х у й из своего дырявого рта?

      1
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      Рейтинг: +2557

      mutabor0992 > KPCCSPB 10 минут назад

      А про Бенфику вспомнить не хочешь???

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