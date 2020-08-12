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  • Лига чемпионов. «ПСЖ» в день своего 50-летия выбил «Аталанту», забив два гола в концовке

Лига чемпионов. «ПСЖ» в день своего 50-летия выбил «Аталанту», забив два гола в концовке

12 августа 2020, 23:56
20

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой» со счетом 2:1.

Итальянская команда вышла вперед на 27-й минуте благодаря голу Марио Пашалича, однако парижане на последних минутах не только отыгрались, но и добыли победу – отличились Маркиньос и Эрик Чупо-Мотинг.

Сегодня, 12 августа, «ПСЖ» отметил свое 50-летие. Клуб впервые за 25 лет пробился в полуфинал ЛЧ.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Пашалич, 27; 1:1 – Маркиньос, 90; 1:2 – Чупо-Мотинг, 90+3.

«Аталанта»: Спортиелло, Госенс (Кастань, 82), Толой, Кальдара, Хатебур, Гомес (Малиновский, 59), де Рон, Пашалич (Муриэль, 70), Фройлер, Джимсити (Паломино, 60), Сапата (Да Рива, 82).

«ПСЖ»: Навас (Рико, 79), Керер, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат, Гуйе (Паредес, 72), Эррера (Дракслер, 72), Сарабия (Мбаппе, 60), Кимпембе, Неймар, Икарди (Чупо-Мотинг, 79).

Предупреждения: Джимсити, 37; Фройлер, 45; де Рон, 50; Сапата, 53; Толой, 67; Паломино, 85 – Бернат, 54; Эррера, 57; Паредес, 75.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аталанта ПСЖ
Комментарии (20)
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Nikoo
1597265954
Очень жаль Аталанту. Ребята молодцы, респект
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dinar7777dinar
1597265964
большое уважение к клубу аталанта ! бергамаски открытие сезона в европе. надо было добивать псж еще в первом тайме. сапату надо было убирать еще перерыве и выпускать муриэля. слишком рано прижались ! ну и мастерство конечно неймара сыграло свое и мбаппе !! уважение к аталанте что они никого не боятся.
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+50/-50
1597266166
Аталанту очень жаль. Отсутствие опыта на такой стадии и в таком турнире подвели команду. А ведь могла, могла ввести в шок арабских шейхов, выкинув Париж из турнира.
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Marat A.
1597266492
Аталанта Красавцы!!! Не повезло, вернее не доиграли....
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Great Tartaria
1597266873
еле отскочил ПСЖ, дальше все равно вылетит.... Эх Аталанта... силенок не хватило, играла лучше!
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JTherry
1597267320
надо же, за 3 минуты в конце матча ПСЖ удалось перевернуть игру... жаль Аталанту
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hartosk
1597272037
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Из Твери Леха
1597293625
Эх, жаль. Аталанта была командой-сказкой). Но за 3 минуты все певернулось.
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JTherry
1597310036
голы ПСЖ в концовке матча с Аталантой напомнили мне голы МЮ в ворота Баварии в финале ЛЧ в 1999, тот самый Сульшер забил на 90+3..
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zigbert
1597346893
С выходом Мбаппе ПСЖ начал оказывать большое давление на оборону Аталанты. Надо отдать должное Гасперини, хороший коллектив создал тренер.
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