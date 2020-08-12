Лига чемпионов. «ПСЖ» в день своего 50-летия выбил «Аталанту», забив два гола в концовке

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой» со счетом 2:1.

Итальянская команда вышла вперед на 27-й минуте благодаря голу Марио Пашалича, однако парижане на последних минутах не только отыгрались, но и добыли победу – отличились Маркиньос и Эрик Чупо-Мотинг.

Сегодня, 12 августа, «ПСЖ» отметил свое 50-летие. Клуб впервые за 25 лет пробился в полуфинал ЛЧ.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Пашалич, 27; 1:1 – Маркиньос, 90; 1:2 – Чупо-Мотинг, 90+3.

«Аталанта»: Спортиелло, Госенс (Кастань, 82), Толой, Кальдара, Хатебур, Гомес (Малиновский, 59), де Рон, Пашалич (Муриэль, 70), Фройлер, Джимсити (Паломино, 60), Сапата (Да Рива, 82).

«ПСЖ»: Навас (Рико, 79), Керер, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат, Гуйе (Паредес, 72), Эррера (Дракслер, 72), Сарабия (Мбаппе, 60), Кимпембе, Неймар, Икарди (Чупо-Мотинг, 79).

Предупреждения: Джимсити, 37; Фройлер, 45; де Рон, 50; Сапата, 53; Толой, 67; Паломино, 85 – Бернат, 54; Эррера, 57; Паредес, 75.

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