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    Журналист из Казахстана: «Меркель не является персоной нон-грата, ему не запрещен въезд в страну»

    Экс-полузащитник «Милана» Александр Меркель может перейти в «Сочи».

    • Вчера портал Prosports.kz написал, что Меркель объявлен персоной нон-грата в Казахстане, ему запрещено въезжать в страну.
    • Журналист Владимир Жарков рассказал «Чемпионату», что у Меркеля два гражданства – немецкое и казахстанское, что запрещено и в Германии, и в Казахстане. Есть сомнения, что казахстанский паспорт – настоящий, поэтому при попытке въезда в страну он был изъят, а сам въезд в страну – запрещен.

    «Гол» связался с одним из главных казахстанских журналистов Айдыном Кожахметом, который рассказал свое видение ситуации:

    «В прошлом году Меркель после матчей сборной прилетел в Казахстан из Нидерландов – по казахстанскому паспорту. Обратно в Нидерланды он пытался улететь по нему же, но возникла какая-то проблема из-за отсутствия визы или чего-то еще. Он опаздывал на рейс. Пытался решить вопрос через федерацию. В общем, дошло до того, что его закрыли в камере, продержали в ней 2-3 дня.

    Я знаю причину, по которой его задержали, но не хочу ее называть, чтобы не портить парню карьеру. Тем более что точка в его истории со сборной Казахстана не поставлена.

    Он и сам сглупил прилично, конечно. Но полагаю, что большая часть вины здесь на федерации футбола Казахстана. Там такой уровень организации, что не могут проконтролировать некоторые щепетильные вопросы. Должен был быть четкий инструктаж, что делать можно, а чего нельзя.

    Меркель не знал многих нюансов и попал в нехорошую ситуацию. Но, насколько я знаю, он пытается решить вопрос. И не является персоной нон-грата, ему не запрещен въезд в Казахстан, это точно».

    • Меркель родился в Казахстане, но в шесть лет уехал в Германию. Позже он выступал за молодежную сборную Германии, а в 2015 году согласился играть за сборную Казахстана.
    • В РПЛ легионерами с сезона-2020/21 не считаются граждане стран ЕАЭС. Помимо России в этот союз входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан.

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    Источник: «Гол»

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