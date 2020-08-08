Лига чемпионов. «Барселона» вышла в четвертьфинал благодаря домашней победе над «Наполи»

«Барселона» дома победила «Наполи» и прошла в следующий раунд Лиги чемпионов. Он состоится в Португалии.

Лионель Месси в последних шести домашних встречах плей-офф Лиги чемпионов поучаствовал в 12 голах.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Лангле, 10; 2:0 – Месси, 23; 3:0 – Суарес, 45+1 (с пенальти); 3:1 – Инсинье, 45+4 (с пенальти).

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Лангле, Пике, Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес (Фирпо, 90+2), Гризманн (Мончу, 84).

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Руй, Зелински (Лосано, 70), Демме (Лоботка, 46), Руис (Элмас, 79), Инсинье (Милик, 79), Мертенс, Кальехон (Политано, 70).

Предупреждения: Суарес, 90+2 – Зелински, 60.

Первый матч: 1:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов