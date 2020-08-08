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    Лига чемпионов. «Барселона» вышла в четвертьфинал благодаря домашней победе над «Наполи»

    «Барселона» дома победила «Наполи» и прошла в следующий раунд Лиги чемпионов. Он состоится в Португалии.

    Лионель Месси в последних шести домашних встречах плей-офф Лиги чемпионов поучаствовал в 12 голах.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Лангле, 10; 2:0 – Месси, 23; 3:0 – Суарес, 45+1 (с пенальти); 3:1 – Инсинье, 45+4 (с пенальти).

    «Барселона»: тер Стеген, Семеду, Лангле, Пике, Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес (Фирпо, 90+2), Гризманн (Мончу, 84).

    «Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Руй, Зелински (Лосано, 70), Демме (Лоботка, 46), Руис (Элмас, 79), Инсинье (Милик, 79), Мертенс, Кальехон (Политано, 70).

    Предупреждения: Суарес, 90+2 – Зелински, 60.

    Первый матч: 1:1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2020 23:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10389

      Cules2013 1 час назад

      На удивление, всё прошло легко

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      Рейтинг: +59

      Marat A. > Cules2013 1 час назад

      второй тайм "Барса" и не играла, но могли бы и "доиграться"....

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      Рейтинг: +517

      AleSan4es > Cules2013 1 час назад

      Барса пока не уберет из состава месси и суареса ничего не выйграет в лч... гном вообще команду видеть не хочет, а суарес от каждого прикосновения 5 минут лежит

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