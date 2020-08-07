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    Лига чемпионов. «Ювентус» благодаря дублю Роналду победил «Лион», но вылетел

    «Ювентусу» для прохода в 1/4 финала Лиги чемпионов не хватило домашней победы над «Лионом». Гости оказались сильнее благодаря голу на выезде.

    Криштиану Роналду забил за «Ювентус» 37 голов в сезоне. Это лучший результат за всю историю клуба.

    Португалец стал первым игроком в истории, который забил 10+ голов в Лиге чемпионов за три разные команды.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Ювентус (Италия) – Лион (Франция) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Депай, 12 (с пенальти); 1:1 – Роналду, 43 (с пенальти); 2:1 – Роналду, 60.

    Первый матч: 0:1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2020 23:57
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3396

      dinar7777dinar 16 минут назад

      не выиграет лч роналду в блюве ! вылететь в 1/8 от Лиона 7 команды Франции ))))))

      0
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      Рейтинг: +1504

      ALEX ML 17 минут назад

      Плыли плыли, а на берегу усрались

      0
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      Рейтинг: +165

      falanor 24 минуты назад

      Бавария заберет Кубок. там обойма игроков и глубина состава, уровень игры, ну в общем просто не вижу ни одного конкурента для них в этом году. Сарри на выход, игра просто ни о чем. ладно еще отлететь от Ман Сити или Ливерпуля, но Лион.... думаю завтра курящего на ковер в Турине вызовут 100%

      2
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      Рейтинг: +3396

      dinar7777dinar > falanor 14 минут назад

      бавария конечно фаворит но я бы не стал сразу сбрасывать сити , тот же Атлетико ! все таки уже будут только по одному матчу а ломать атакующую игру любой команды атлетико знает . у баварии есть большие проблемы в обороне.

      0
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      Рейтинг: +40693

      portero 29 минут назад

      для Юве кубок ЛЧ не даётся никак, только мечты, постоянно чего то не хватает.

      0
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      Рейтинг: +3396

      dinar7777dinar > portero 11 минут назад

      не хватает полузащиты ! нет там путевых пз которые были в реале с роналду(кроос, модрич, каземиро).

      0
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      Рейтинг: +1536

      FENIX-SL 30 минут назад

      с такой скучной игрой и Роналду не вытянет
      да даже если еще тот же Месси перейдет
      когда бегают бесполезные овощи остальные - результата не будет

      6
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      Рейтинг: +1129

      CSKA471 31 минуту назад

      Сарри надо разрешить курить на по поле, иначе не кетуначе

      0
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      Рейтинг: +949

      petr69 > CSKA471 22 минуты назад

      в задницу ему трубку засунуть давно пора

      0
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      Рейтинг: +949

      petr69 31 минуту назад

      KR7 очень старался, но один в поле не воин.Сарри необходимо просто гнать.90% игроков просто не подходят под его схему

      4
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      Рейтинг: +4779

      Hektor 84 34 минуты назад

      Старую клячу опустили!!!

      1
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      Рейтинг: +5045

      Viper for CSKA 34 минуты назад

      Позор. Не пройти Лион, не имевший игровой практики, нужно было умудриться. Игра Юве была откровенно слабой и разрозненной. Ткачи - молодцы! С победой и удачи в четвертьфинале!

      5
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      Рейтинг: +10378

      Cules2013 34 минуты назад

      Роналду почти затащил, но почти не считается. Главное - а что остальные делали, в т.ч. и Сарри?

      5
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