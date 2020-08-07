Лига чемпионов. «Ювентус» благодаря дублю Роналду победил «Лион», но вылетел

«Ювентусу» для прохода в 1/4 финала Лиги чемпионов не хватило домашней победы над «Лионом». Гости оказались сильнее благодаря голу на выезде.
Криштиану Роналду забил за «Ювентус» 37 голов в сезоне. Это лучший результат за всю историю клуба.
Португалец стал первым игроком в истории, который забил 10+ голов в Лиге чемпионов за три разные команды.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Ювентус (Италия) – Лион (Франция) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Депай, 12 (с пенальти); 1:1 – Роналду, 43 (с пенальти); 2:1 – Роналду, 60.
Первый матч: 0:1.
Источник: Бомбардир.ру