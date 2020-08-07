Лига чемпионов. «Ювентус» благодаря дублю Роналду победил «Лион», но вылетел

«Ювентусу» для прохода в 1/4 финала Лиги чемпионов не хватило домашней победы над «Лионом». Гости оказались сильнее благодаря голу на выезде.

Криштиану Роналду забил за «Ювентус» 37 голов в сезоне. Это лучший результат за всю историю клуба.

Португалец стал первым игроком в истории, который забил 10+ голов в Лиге чемпионов за три разные команды.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Ювентус (Италия) – Лион (Франция) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Депай, 12 (с пенальти); 1:1 – Роналду, 43 (с пенальти); 2:1 – Роналду, 60.

Первый матч: 0:1.

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