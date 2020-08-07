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  • Лига чемпионов. «Ювентус» благодаря дублю Роналду победил «Лион», но вылетел

Лига чемпионов. «Ювентус» благодаря дублю Роналду победил «Лион», но вылетел

7 августа 2020, 23:57
26

«Ювентусу» для прохода в 1/4 финала Лиги чемпионов не хватило домашней победы над «Лионом». Гости оказались сильнее благодаря голу на выезде.

Криштиану Роналду забил за «Ювентус» 37 голов в сезоне. Это лучший результат за всю историю клуба.

Португалец стал первым игроком в истории, который забил 10+ голов в Лиге чемпионов за три разные команды.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Ювентус (Италия) – Лион (Франция) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Депай, 12 (с пенальти); 1:1 – Роналду, 43 (с пенальти); 2:1 – Роналду, 60.

Первый матч: 0:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Италия. Серия А Ювентус Лион
Комментарии (26)
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Cules2013
1596834035
Роналду почти затащил, но почти не считается. Главное - а что остальные делали, в т.ч. и Сарри?
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Viper for CSKA
1596834051
Позор. Не пройти Лион, не имевший игровой практики, нужно было умудриться. Игра Юве была откровенно слабой и разрозненной. Ткачи - молодцы! С победой и удачи в четвертьфинале!
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Hektor 84
1596834058
Старую клячу опустили!!!
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petr69
1596834200
KR7 очень старался, но один в поле не воин.Сарри необходимо просто гнать.90% игроков просто не подходят под его схему
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falanor
1596834670
Бавария заберет Кубок. там обойма игроков и глубина состава, уровень игры, ну в общем просто не вижу ни одного конкурента для них в этом году. Сарри на выход, игра просто ни о чем. ладно еще отлететь от Ман Сити или Ливерпуля, но Лион.... думаю завтра курящего на ковер в Турине вызовут 100%
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dinar7777dinar
1596835115
не выиграет лч роналду в блюве ! вылететь в 1/8 от Лиона 7 команды Франции ))))))
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Dizayner
1596836293
тут недавно какой-то большой фанатище заявлял мне, что я недостаточно хорошо болею за команду))) ГДЕ ТЫ, ФАНАТИЩЕ???? ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДЕШЬ ОТМАЗЫВАТЬ ПЕПЕЛЬНИЦУ С ТАКОЙ ЗАСРАТОЙ ИГРОЙ, ИЛИ КАК??? ОТЗОВИСЬ БОЛЬШОЙ ФАНАТ ЛЮБИМОГО КЛУБА, ПОДЕЛИСЬ СВОИМ ДРАГОЦЕННЫМ ФАНАТСКИМ МНЕНИЕМ ЕПТА
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DeStar
1596840216
честно нежданчик. после 0-1 думал уже все .у юве шансов нет. но они были..
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Михаил_Боярский
1596870033
Жду новости об отставке пепельницы.)
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zigbert
1596899205
Лион оказался не по зубам Ювентусу.
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