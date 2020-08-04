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    «Манчестер Юнайтед», «Боруссия» Д выразили соболезнования в связи со взрывом в Бейруте

    Футбольные клубы реагируют на взрыв в порту Бейрута (Ливан). Соболезнования, в частности, выразили «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

    «Наши мысли и молитвы обращены к тем, кто пострадал от взрыва в Бейруте. Оставайтесь сильными», – написали англичане.

    «Молимся за тех, кто пострадал от ужасного взрыва в Бейруте. Берегите себя», – отреагировали немцы.

    • На момент публикации известно о 63 погибших в результате взрыва.
    • Ранения получили более 3500 человек.
    • Мощность взрыва была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5.

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    Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    04.08.2020 23:46
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