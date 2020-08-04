«Манчестер Юнайтед», «Боруссия» Д выразили соболезнования в связи со взрывом в Бейруте

Футбольные клубы реагируют на взрыв в порту Бейрута (Ливан). Соболезнования, в частности, выразили «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

«Наши мысли и молитвы обращены к тем, кто пострадал от взрыва в Бейруте. Оставайтесь сильными», – написали англичане.

«Молимся за тех, кто пострадал от ужасного взрыва в Бейруте. Берегите себя», – отреагировали немцы.