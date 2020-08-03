Metro: «Интер» выкупит Санчеса за 15 миллионов

«Интер» договорился с «Манчестер Юнайтед» о полноценном трансфере нападающего Алексиса Санчеса.

По информации Metro, сумма сделки составит 15 миллионов евро, а футболист заключит с миланским клубом трехлетний контракт.

О выкупе прав на чилийца «Интер» собирается объявить после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Хетафе», который состоится в среду, 5 августа.