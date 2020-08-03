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    Metro: «Интер» выкупит Санчеса за 15 миллионов

    «Интер» договорился с «Манчестер Юнайтед» о полноценном трансфере нападающего Алексиса Санчеса.

    По информации Metro, сумма сделки составит 15 миллионов евро, а футболист заключит с миланским клубом трехлетний контракт.

    О выкупе прав на чилийца «Интер» собирается объявить после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Хетафе», который состоится в среду, 5 августа.

    • «МЮ» отдал в аренду Санчеса в августе прошлого года.
    • В составе итальянской команды форвард забил четыре гола и сделал десять ассистов в 29 матчах.

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    Источник: Metro

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