Metro: «Интер» выкупит Санчеса за 15 миллионов

«Интер» договорился с «Манчестер Юнайтед» о полноценном трансфере нападающего Алексиса Санчеса.
По информации Metro, сумма сделки составит 15 миллионов евро, а футболист заключит с миланским клубом трехлетний контракт.
О выкупе прав на чилийца «Интер» собирается объявить после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Хетафе», который состоится в среду, 5 августа.
- «МЮ» отдал в аренду Санчеса в августе прошлого года.
- В составе итальянской команды форвард забил четыре гола и сделал десять ассистов в 29 матчах.
Источник: Metro