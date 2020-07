Состоялась презентация выездной формы «Барселоны» на сезон-2020/21.

Экипировка выполнена в чeрном цвете с золотыми вставками.

Форма изготовлена из материала, который получен из переработанных пластиковых бутылок.

Our new away kit 20/21 #OnlyForCulers pic.twitter.com/JC49Yx2xjL