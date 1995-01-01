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    «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар» показывают самые высокие телерейтинги в РПЛ

    Матчи с участием «Зенита», «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА и «Спартака» показывают наиболее высокие телерейтинги, сообщает пресс-служба РПЛ

    «Все клубы делятся на две категории – A и B. В категорию A входят пять команд, матчи которых показывают наиболее высокие телерейтинги. Это «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак». Чтобы календарь был сбалансирован, команды категории A играют не более одного матча в туре между собой. Принцип ограничения работает и в кругах: каждая команда категории A в одном круге проведет только два домашних матча с командами той же категории», – говорится в сообщении.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1699

      Кузьмич на трибуне 2 минуты назад

      Было время когда на Торпедо ходили болельщики с гораздо большим удовольствием, чем на Локо. Было время на Краснодар ходило не более 100 человек, а билеты были бесплатные. Было время, когда на Динамо приходил полный стадион. Во времена СССР, Зенит крайне редко собирал полный стадион зрителей, если и собирались зрители то на игру Зенита с Динамо Киев или со Спартаком. А вот Спартак всегда собирал зрителей и в Москве и в Перми, и в Краснодаре, и в Ростове, и в Киеве, и в Тбилиси. У Спартака сейчас временные трудности, но Спартак будет Спартаком, а трибуны стадионов всегда будут заполнены, потому что приехал Спартак.

      0
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      Рейтинг: +221

      n1hat 8 минут назад

      Забавно, большинство болельщиков Спартака принципиально не смотрят футбол на канале газпрома... Лучше уж бесплатно на твитче или на сопке)

      0
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      Рейтинг: +4279

      порт 34 минуты назад

      На "Зенит" смотрят как на будущих чемпионов, на кб, смотрят что бы поржать.

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      Рейтинг: +15895

      bset > порт 20 минут назад

      На Зенит смотрят как на ярких представителей ЛГБТ

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      Рейтинг: +5286

      alp 57 минут назад

      к вопросу самый популярный футбольный клуб в РФ

      Кто в первой тройке и кто самый популярный? «Локомотив» — титулованный клуб, но отстал почти в два раза от ЦСКА. Суммарная аудитория «армейцев» подбирается к двум миллионам (1 810 000), причем есть место для роста в главной российской социальной сети. Да и канал на YouTube заслуживает хотя бы столько подписчиков, как у «Зенита». А вот и подбираемся к лидерам.

      И сначала пару слов о «Спартаке». За счет популярности клуба набрали рекордную для РПЛ аудиторию в ВК, заняли чистое второе место по подписчикам в Twitter. Но ЦСКА может поставить себе цель со временем обойти клубный канал соседей. «Спартак» популярен вопреки контенту, который производит? Если вспомнить о «шоколадках», рекламе концерта фаната «Зенита» и «нищебродах», то ответ утвердительный.

      «Спартак», исходя из исторического статуса должен был всех разорвать. Но грамотная работа людей из «Зенита», которые использовали модные фишки, вывела клуб из Санкт-Петербурга на чистое первое место. Сразу 3 802 000 подписчиков суммарно в пяти социальных сетях, значительный отрыв от ЦСКА – на два миллиона, и от «Спартака» — на 800 тысяч.

      Представители москвичей скажут, что у них просто много возрастных фанатов, которые не сидят в социальных сетях? Верится с трудом. Да и если так, то за кем будущее? Кто из новых фанатов футбола не пользуется возможностью следить за любимым клубом онлайн? Таких нет, поэтому когда «Краснодар» набирает почти 700 тысяч подписчиков, то это говорит о росте популярности. А если «Спартак» отстает от «Зенита» на 25 %, то это плохой для «красно-белых» сигнал.

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      Рейтинг: +5002

      alarm 1 час назад

      вся страна любит смотреть как дерут хряков))

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