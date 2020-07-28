«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар» показывают самые высокие телерейтинги в РПЛ

Матчи с участием «Зенита», «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА и «Спартака» показывают наиболее высокие телерейтинги, сообщает пресс-служба РПЛ

«Все клубы делятся на две категории – A и B. В категорию A входят пять команд, матчи которых показывают наиболее высокие телерейтинги. Это «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак». Чтобы календарь был сбалансирован, команды категории A играют не более одного матча в туре между собой. Принцип ограничения работает и в кругах: каждая команда категории A в одном круге проведет только два домашних матча с командами той же категории», – говорится в сообщении.

Опубликован полный календарь нового сезона РПЛ