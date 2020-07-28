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«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар» показывают самые высокие телерейтинги в РПЛ

28 июля 2020, 17:42
17

Матчи с участием «Зенита», «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА и «Спартака» показывают наиболее высокие телерейтинги, сообщает пресс-служба РПЛ

«Все клубы делятся на две категории – A и B. В категорию A входят пять команд, матчи которых показывают наиболее высокие телерейтинги. Это «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак». Чтобы календарь был сбалансирован, команды категории A играют не более одного матча в туре между собой. Принцип ограничения работает и в кругах: каждая команда категории A в одном круге проведет только два домашних матча с командами той же категории», – говорится в сообщении.

Опубликован полный календарь нового сезона РПЛ

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив ЦСКА Спартак Краснодар
Комментарии (17)
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naigree.attadia
1595948656
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alp
1595948721
к вопросу самый популярный футбольный клуб в РФ Кто в первой тройке и кто самый популярный? «Локомотив» — титулованный клуб, но отстал почти в два раза от ЦСКА. Суммарная аудитория «армейцев» подбирается к двум миллионам (1 810 000), причем есть место для роста в главной российской социальной сети. Да и канал на YouTube заслуживает хотя бы столько подписчиков, как у «Зенита». А вот и подбираемся к лидерам. И сначала пару слов о «Спартаке». За счет популярности клуба набрали рекордную для РПЛ аудиторию в ВК, заняли чистое второе место по подписчикам в Twitter. Но ЦСКА может поставить себе цель со временем обойти клубный канал соседей. «Спартак» популярен вопреки контенту, который производит? Если вспомнить о «шоколадках», рекламе концерта фаната «Зенита» и «нищебродах», то ответ утвердительный. «Спартак», исходя из исторического статуса должен был всех разорвать. Но грамотная работа людей из «Зенита», которые использовали модные фишки, вывела клуб из Санкт-Петербурга на чистое первое место. Сразу 3 802 000 подписчиков суммарно в пяти социальных сетях, значительный отрыв от ЦСКА – на два миллиона, и от «Спартака» — на 800 тысяч. Представители москвичей скажут, что у них просто много возрастных фанатов, которые не сидят в социальных сетях? Верится с трудом. Да и если так, то за кем будущее? Кто из новых фанатов футбола не пользуется возможностью следить за любимым клубом онлайн? Таких нет, поэтому когда «Краснодар» набирает почти 700 тысяч подписчиков, то это говорит о росте популярности. А если «Спартак» отстает от «Зенита» на 25 %, то это плохой для «красно-белых» сигнал.
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порт
1595950093
На "Зенит" смотрят как на будущих чемпионов, на кб, смотрят что бы поржать.
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n1hat
1595951611
Забавно, большинство болельщиков Спартака принципиально не смотрят футбол на канале газпрома... Лучше уж бесплатно на твитче или на сопке)
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Кузьмич на трибуне
1595951986
Было время когда на Торпедо ходили болельщики с гораздо большим удовольствием, чем на Локо. Было время на Краснодар ходило не более 100 человек, а билеты были бесплатные. Было время, когда на Динамо приходил полный стадион. Во времена СССР, Зенит крайне редко собирал полный стадион зрителей, если и собирались зрители то на игру Зенита с Динамо Киев или со Спартаком. А вот Спартак всегда собирал зрителей и в Москве и в Перми, и в Краснодаре, и в Ростове, и в Киеве, и в Тбилиси. У Спартака сейчас временные трудности, но Спартак будет Спартаком, а трибуны стадионов всегда будут заполнены, потому что приехал Спартак.
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general.lizyukov
1595968046
удивительно, топовые команды смотрят больше всего )))) а вы не пробовали показывать других? а, это ж нерейтингово, кому интересно смотреть матч Оренбург-Тамбов.... с.ка, мне интересно! но вы мне свой зенит толкаете, п.дорги
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isakkobelini
1596001283
Я бу удивился если бы это была УФА, Сочи, Руби, Арсенал, Ахмат
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portero
1596019289
а Ростов не потеряли? с Карпиным очень неплохо играли до карантина.
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