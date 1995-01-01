«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар» показывают самые высокие телерейтинги в РПЛ

Было время когда на Торпедо ходили болельщики с гораздо большим удовольствием, чем на Локо. Было время на Краснодар ходило не более 100 человек, а билеты были бесплатные. Было время, когда на Динамо приходил полный стадион. Во времена СССР, Зенит крайне редко собирал полный стадион зрителей, если и собирались зрители то на игру Зенита с Динамо Киев или со Спартаком. А вот Спартак всегда собирал зрителей и в Москве и в Перми, и в Краснодаре, и в Ростове, и в Киеве, и в Тбилиси. У Спартака сейчас временные трудности, но Спартак будет Спартаком, а трибуны стадионов всегда будут заполнены, потому что приехал Спартак.
Матчи с участием «Зенита», «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА и «Спартака» показывают наиболее высокие телерейтинги, сообщает пресс-служба РПЛ
«Все клубы делятся на две категории – A и B. В категорию A входят пять команд, матчи которых показывают наиболее высокие телерейтинги. Это «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак». Чтобы календарь был сбалансирован, команды категории A играют не более одного матча в туре между собой. Принцип ограничения работает и в кругах: каждая команда категории A в одном круге проведет только два домашних матча с командами той же категории», – говорится в сообщении.
Опубликован полный календарь нового сезона РПЛ