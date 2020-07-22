Азмун благодаря голу в последнем туре опередил партнера Дзюбу и стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил в сезоне РПЛ 17 голов. Он стал лучшим бомбардиром. Последний гол в чемпионате иранец записал на свой счет в заключительном туре (видео доступно ниже).
Партнер Азмуна по команде Артем Дзюба также имеет 17 мячей в активе, но иранец опередил россиянина засчет меньшего количества голов с пенальти (один против семи).
- Азмун в летнее окно может покинуть «Зенит».
- Азмун в среднем за матч сезона РПЛ забил 0,65 гола, Дзюба – 0,63.
- «Зенит» стал чемпионом второй раз подряд.
Источник: Бомбардир.ру