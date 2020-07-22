Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Азмун благодаря голу в последнем туре опередил партнера Дзюбу и стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ

Азмун благодаря голу в последнем туре опередил партнера Дзюбу и стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ

22 июля 2020, 22:42
20

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил в сезоне РПЛ 17 голов. Он стал лучшим бомбардиром. Последний гол в чемпионате иранец записал на свой счет в заключительном туре (видео доступно ниже).

Партнер Азмуна по команде Артем Дзюба также имеет 17 мячей в активе, но иранец опередил россиянина засчет меньшего количества голов с пенальти (один против семи).

  • Азмун в летнее окно может покинуть «Зенит».
  • Азмун в среднем за матч сезона РПЛ забил 0,65 гола, Дзюба – 0,63.
  • «Зенит» стал чемпионом второй раз подряд.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lenin26
1595447059
Вот тебе и проСердар,кто бы мог подумать!
Ответить
paracetamol
1595447668
Ценник Азмуна растет. Уже наверно - полтинник лямов!
Ответить
Томик
1595448361
Рад, что хоть и Азмун, а опередил Артёмку - пенальтиста. Тут хоть бомбардир, действительно. Не так за Луценко обидно. Молодец. И хоть обидно за пенальти, но заработал чётко со "Спартаком" - нечего сказать. Ну а шуточки ниже пояса международного плана надо прекращать. Дзюба в итоге дурачком в очередной раз прикинется, ему это не сложно, а Азмуну с этим жить.
Ответить
Symbol
1595451054
Так Азмун уже "заплатил" Шлюбе в раздевалке
Ответить
Hektor 84
1595454961
Шлюба асмуна оч ко порвет сегодня
Ответить
ААМ
1595473699
Оба молодцы. Жаль, что уходит Азмун. Надеюсь заиграет Шамкин и вернется Кокорин.
Ответить
vladimir-7
1595480296
Справедливо! Азмун трудяга, игрок скоростной и с хорошей техникой и что стал лучшим бомбардиром, это хорошо.
Ответить
партизан84
1595490280
теперь ему точно не надо поворачиваться к артемке спиной
Ответить
seth343
1595494653
Капец азмуну))))
Ответить
zigbert
1595511122
Все получилось по справедливости. С пенальти забивать проще чем с игры.
Ответить
Главные новости
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
2
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
14
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
8
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
Все новости
Все новости
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
1
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
8
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
7
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+