Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Азмун благодаря голу в последнем туре опередил партнера Дзюбу и стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил в сезоне РПЛ 17 голов. Он стал лучшим бомбардиром. Последний гол в чемпионате иранец записал на свой счет в заключительном туре (видео доступно ниже).

    Партнер Азмуна по команде Артем Дзюба также имеет 17 мячей в активе, но иранец опередил россиянина засчет меньшего количества голов с пенальти (один против семи).

    • Азмун в летнее окно может покинуть «Зенит».
    • Азмун в среднем за матч сезона РПЛ забил 0,65 гола, Дзюба – 0,63.
    • «Зенит» стал чемпионом второй раз подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:42
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1072

      Semenycch 13 секунд назад

      При всем уважении к Сейдару Дзюба несравнимо важнее для Зенита. В Зените из за смены поколений менялись и лидеры, когда то это были Кержаков и Аршавин, потом Тимощук, после Широков и Зырянов, потом Халк, после Данни и Кришито, сейчас лидер и самый ценный игрок Зенита и всей Российской лиги - Дзюба!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3208

      Томик 2 минуты назад

      Рад, что хоть и Азмун, а опередил Артёмку - пенальтиста. Тут хоть бомбардир, действительно. Не так за Луценко обидно. Молодец. И хоть обидно за пенальти, но заработал чётко со "Спартаком" - нечего сказать. Ну а шуточки ниже пояса международного плана надо прекращать. Дзюба в итоге дурачком в очередной раз прикинется, ему это не сложно, а Азмуну с этим жить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6654

      paracetamol 14 минут назад

      Ценник Азмуна растет. Уже наверно - полтинник лямов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1227

      Lenin26 24 минуты назад

      Вот тебе и проСердар,кто бы мог подумать!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77977
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru