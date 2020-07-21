Директор «Оренбурга»: «Чего расстраиваться по поводу того, что не будет расширения РПЛ? Мы готовились к ФНЛ»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о решении РФС не расширять РПЛ в сезоне-2020/21.

«Чего расстраиваться по поводу того, что не будет расширения? На это все и было рассчитано. Мы готовились к ФНЛ и продолжаем готовиться, иллюзий никаких не питали. Что касается инициативы члена Совета Федерации, мы этим не занимаемся. У нас есть свои текущие дела и задачи. Сейчас у нас игра с «Динамо», а потом мы готовимся к новому сезону в ФНЛ», — сказал Андреев.

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