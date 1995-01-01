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    Директор «Оренбурга»: «Чего расстраиваться по поводу того, что не будет расширения РПЛ? Мы готовились к ФНЛ»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о решении РФС не расширять РПЛ в сезоне-2020/21.

    «Чего расстраиваться по поводу того, что не будет расширения? На это все и было рассчитано. Мы готовились к ФНЛ и продолжаем готовиться, иллюзий никаких не питали. Что касается инициативы члена Совета Федерации, мы этим не занимаемся. У нас есть свои текущие дела и задачи. Сейчас у нас игра с «Динамо», а потом мы готовимся к новому сезону в ФНЛ», — сказал Андреев.

    «Чемпионат»: в следующем сезоне в РПЛ будет 16 клубов

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6147

      Сильвербой 1 час назад

      Оренбург два года исправно выполнял свою задачу!

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