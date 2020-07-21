Райола требует «Милан» прописать отступные за Доннарумму в размере 50 миллионов

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма ведет переговоры с «Миланом» о продлении контракта.

Стороны хотят продлить сотрудничество до 2023 года.

Переговоры проходят успешно, но агент 21-летнего вратаря Мино Райола настаивает на включении пункта об отступных за клиента в размере 50 миллионов евро.