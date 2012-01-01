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    Райола требует «Милан» прописать отступные за Доннарумму в размере 50 миллионов

    Вратарь Джанлуиджи Доннарумма ведет переговоры с «Миланом» о продлении контракта.

    Стороны хотят продлить сотрудничество до 2023 года.

    Переговоры проходят успешно, но агент 21-летнего вратаря Мино Райола настаивает на включении пункта об отступных за клиента в размере 50 миллионов евро.

    • Действующий контракт Доннаруммы с клубом рассчитан до июня 2021-го.
    • Если вратарь выйдет сегодня на игру против «Сассуоло», то она станет для него 200-й в составе клуба.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,9 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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