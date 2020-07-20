Газизов – о судействе в матче с «Зенитом»: «Хочется сказать плохие слова, но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался по поводу работы арбитров в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита» (1:2).

– Фанаты «Зенита» начали троллить «Спартак» после того, как Федун предложил ввести хештег.

– Мы видим определенные моменты. На сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зенита». Так получается, я не знаю, что под этим. Может, в следующем сезоне ошибки будут в сторону другой команды. Этим футбол и интересен.

– Будете ли вы подавать протест на судейство?

– Давайте мы переночуем с этой мыслью. И завтра выдадим то, что мы думаем. У меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи.

– Нет ли смысла поговорить с судейским корпусом, потому что ошибки становятся системными?

– Я вижу, как Ашот Хачатурянц работает и пытается что-то изменить. Это сложная работа. Я верю, что все изменится. Верю, что футбольный бог все очистит, если есть какие-то неправильные моменты.

«Спартак» проиграл «Зениту» в третий раз в этом сезоне.

Петербуржцы в финале Кубка России сыграют с «Химками».

Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.

Газизов – о будущем Тедеско: «Не сомневаюсь, что он останется»