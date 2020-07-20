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  • Газизов – о судействе в матче с «Зенитом»: «Хочется сказать плохие слова, но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника»

Газизов – о судействе в матче с «Зенитом»: «Хочется сказать плохие слова, но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника»

20 июля 2020, 09:18
13

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался по поводу работы арбитров в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита» (1:2).

– Фанаты «Зенита» начали троллить «Спартак» после того, как Федун предложил ввести хештег.

– Мы видим определенные моменты. На сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зенита». Так получается, я не знаю, что под этим. Может, в следующем сезоне ошибки будут в сторону другой команды. Этим футбол и интересен.

– Будете ли вы подавать протест на судейство?

– Давайте мы переночуем с этой мыслью. И завтра выдадим то, что мы думаем. У меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи.

– Нет ли смысла поговорить с судейским корпусом, потому что ошибки становятся системными?

– Я вижу, как Ашот Хачатурянц работает и пытается что-то изменить. Это сложная работа. Я верю, что все изменится. Верю, что футбольный бог все очистит, если есть какие-то неправильные моменты.

  • «Спартак» проиграл «Зениту» в третий раз в этом сезоне.
  • Петербуржцы в финале Кубка России сыграют с «Химками».
  • Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.

Газизов – о будущем Тедеско: «Не сомневаюсь, что он останется»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Газизов Шамиль
Комментарии (13)
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vka1970
1595229881
Эта система уже ни чего не очистит и не изменит.Аминь.Настало время краснеть перед европейцами за то что у нас дутый чемпион и такой же дутый чемпионат.
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derrik2000
1595231477
Не успел прийти в Спартак, как сразу стал его ярым защитником. Может, он тоже "с деЦтва за Спартак"? Задолбали уже эти "ярые болельщики в силу должностных обязанностей"!!!
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neveldomha
1595232546
Об игре нужно думать, прежде всего. Судьи тут не при чем, если этой игры нет. Не судьи голы забивают. Если у тебя два момента за всю игру о чем можно говорить. При том, что Зенит сыграл не лучшую свою игру.
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АКС-74У
1595233673
Не так давно все спартаковские болельщики очень любили шутить по поводу Плаческу.Сейчас кажется, все болельщики и руководители команды, а также сочувствующие журналисты это один Большой Плаческу. Раскрутили целую компанию нытья. Ну, правильно, не говорить же о том, что команда получает по 3 мяча от Тамбова. Лучше все свалить на судейский заговор ((
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Д Альбертини
1595242478
Да нормально в целом судят. По справедливости, но только Спартак. Все вары смотрят, пенальти в ворота ставят, голы отменяют, вопросов нет. Но так судят только Спартак. Пусть так же всех судят, до единого. А то у одних вар не смотрят, у других видят, то чего и в помине нет)) никто ж не против нормального судейства, по букве закона. Только тогда всех под одну гребёнку, и все
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artellaexcinly
1595245005
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vsespartak01
1595248567
ЭЙ ПИТЕРСКИЕ УМНИКИ!ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО НА ТЕМУ ИВАНОВ ПРОТИВ СПАРТАКА!ЕСЛИ ПОСЛЕ ЭТОГО БУДЕТЕ ВОНЯТЬ,ТОГДА ВЫ НЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
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