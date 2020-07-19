Газизов – о судействе в матче с «Зенитом»: «Хочется сказать плохие слова, но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника»

Об игре нужно думать, прежде всего. Судьи тут не при чем, если этой игры нет. Не судьи голы забивают. Если у тебя два момента за всю игру о чем можно говорить. При том, что Зенит сыграл не лучшую свою игру.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался по поводу работы арбитров в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита» (1:2).
– Фанаты «Зенита» начали троллить «Спартак» после того, как Федун предложил ввести хештег.
– Мы видим определенные моменты. На сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зенита». Так получается, я не знаю, что под этим. Может, в следующем сезоне ошибки будут в сторону другой команды. Этим футбол и интересен.
– Будете ли вы подавать протест на судейство?
– Давайте мы переночуем с этой мыслью. И завтра выдадим то, что мы думаем. У меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи.
– Нет ли смысла поговорить с судейским корпусом, потому что ошибки становятся системными?
– Я вижу, как Ашот Хачатурянц работает и пытается что-то изменить. Это сложная работа. Я верю, что все изменится. Верю, что футбольный бог все очистит, если есть какие-то неправильные моменты.
- «Спартак» проиграл «Зениту» в третий раз в этом сезоне.
- Петербуржцы в финале Кубка России сыграют с «Химками».
- Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.
Газизов – о будущем Тедеско: «Не сомневаюсь, что он останется»