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    Газизов – о судействе в матче с «Зенитом»: «Хочется сказать плохие слова, но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался по поводу работы арбитров в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита» (1:2).

    – Фанаты «Зенита» начали троллить «Спартак» после того, как Федун предложил ввести хештег.

    – Мы видим определенные моменты. На сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зенита». Так получается, я не знаю, что под этим. Может, в следующем сезоне ошибки будут в сторону другой команды. Этим футбол и интересен.

    – Будете ли вы подавать протест на судейство?

    – Давайте мы переночуем с этой мыслью. И завтра выдадим то, что мы думаем. У меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи.

    – Нет ли смысла поговорить с судейским корпусом, потому что ошибки становятся системными?

    – Я вижу, как Ашот Хачатурянц работает и пытается что-то изменить. Это сложная работа. Я верю, что все изменится. Верю, что футбольный бог все очистит, если есть какие-то неправильные моменты.

    • «Спартак» проиграл «Зениту» в третий раз в этом сезоне.
    • Петербуржцы в финале Кубка России сыграют с «Химками».
    • Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.

    Газизов – о будущем Тедеско: «Не сомневаюсь, что он останется»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1882

      neveldomha 14 минут назад

      Об игре нужно думать, прежде всего. Судьи тут не при чем, если этой игры нет. Не судьи голы забивают. Если у тебя два момента за всю игру о чем можно говорить. При том, что Зенит сыграл не лучшую свою игру.

      0
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      Рейтинг: +8488

      derrik2000 32 минуты назад

      Не успел прийти в Спартак, как сразу стал его ярым защитником.
      Может, он тоже "с деЦтва за Спартак"?
      Задолбали уже эти "ярые болельщики в силу должностных обязанностей"!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все 50 минут назад

      Высер спартаковский, опять начали ныть.
      Ваша лига ФНЛ!
      =)))

      -1
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      Рейтинг: +2743

      Павелий > Спартак гуно знают все 12 минут назад

      ФНЛ - ваша лига. Из последнего - в 1993-1995 годах.

      -1
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      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > Павелий 9 минут назад

      Почитай историю своего клуба, высер спартаковский.

      -1
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      Рейтинг: +2743

      Павелий > Спартак гуно знают все 2 минуты назад

      Я её прекрасно знаю. В отличие от таких тупых и малолетних глоров Зенита как ты.

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      Рейтинг: +13896

      vka1970 58 минут назад

      Эта система уже ни чего не очистит и не изменит.Аминь.Настало время краснеть перед европейцами за то что у нас дутый чемпион и такой же дутый чемпионат.

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