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    Гвардиола во время матча с «Арсеналом» поговорил с воображаемым собеседником

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время полуфинала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2) вел беседу с жестикуляцией, несмотря на то что рядом с ним никого не было. Видео доступно ниже.

    Манчестерцы проиграли «Арсеналу» впервые с апреля 2017 года, когда также уступили в полуфинале Кубка Англии.

    • «Сити» идет в АПЛ вторым.
    • Команда продолжает выступление в плей-офф Лиги чемпионов.
    • «Арсенал» в рекордный 21-й раз вышел в финал Кубка Англии.

    Источник: твиттер Troll Football Media

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