Гвардиола во время матча с «Арсеналом» «поговорил» с воображаемым собеседником

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время полуфинала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2) вел беседу с жестикуляцией, несмотря на то что рядом с ним никого не было. Видео доступно ниже.

Манчестерцы проиграли «Арсеналу» впервые с апреля 2017 года, когда также уступили в полуфинале Кубка Англии.

«Сити» идет в АПЛ вторым.

Команда продолжает выступление в плей-офф Лиги чемпионов.

«Арсенал» в рекордный 21-й раз вышел в финал Кубка Англии.