Гвардиола во время матча с «Арсеналом» «поговорил» с воображаемым собеседником

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время полуфинала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2) вел беседу с жестикуляцией, несмотря на то что рядом с ним никого не было. Видео доступно ниже.
Манчестерцы проиграли «Арсеналу» впервые с апреля 2017 года, когда также уступили в полуфинале Кубка Англии.
- «Сити» идет в АПЛ вторым.
- Команда продолжает выступление в плей-офф Лиги чемпионов.
- «Арсенал» в рекордный 21-й раз вышел в финал Кубка Англии.
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Источник: твиттер Troll Football Media