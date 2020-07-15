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  • Главные новости дня. Новые заражения коронавирусом в «Уфе», ЦСКА получит 250 миллионов рублей от нового спонсора

Главные новости дня. Новые заражения коронавирусом в «Уфе», ЦСКА получит 250 миллионов рублей от нового спонсора

15 июля 2020, 21:36
1

Вдова игрока «Локомотива» Самохвалова: «Хочу к мужу. Я нам два места купила, памятник уже выбрала».

Алексей Миранчук – о переходе в европейский клуб: «Как срастется – уеду. Нет – буду расти здесь».

Халк: «Не хочу продлевать контракт с «Шанхай СИПГ». В декабре я буду свободным агентом».

У ЦСКА появится новый титульный спонсор. Партнерство принесет 250 миллионов рублей.

«Боруссия» расторгла контракт с Шюррле.

Трансферное окно в АПЛ откроется 27 июля на десять недель.

«СЭ»: в «Уфе» два новых случая заражения коронавирусом, клуб получил разрешение играть с «Динамо».

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Metaratings: Ригони покинет «Зенит» из-за лимита на легионеров.

«Р-Спорт»: «Локомотив» выплатил семье Самохвалова 2 миллиона рублей, еще миллион дал агент игрока.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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zxc-1168
1594840225
Ужасная трагедия, нет слов............................................................. Держаться нужно ей и помочь всячески. А Локомотив поступает не по людски.
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