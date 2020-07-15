Главные новости дня. Новые заражения коронавирусом в «Уфе», ЦСКА получит 250 миллионов рублей от нового спонсора

Вдова игрока «Локомотива» Самохвалова: «Хочу к мужу. Я нам два места купила, памятник уже выбрала».
Алексей Миранчук – о переходе в европейский клуб: «Как срастется – уеду. Нет – буду расти здесь».
Халк: «Не хочу продлевать контракт с «Шанхай СИПГ». В декабре я буду свободным агентом».
У ЦСКА появится новый титульный спонсор. Партнерство принесет 250 миллионов рублей.
«Боруссия» расторгла контракт с Шюррле.
Трансферное окно в АПЛ откроется 27 июля на десять недель.
«СЭ»: в «Уфе» два новых случая заражения коронавирусом, клуб получил разрешение играть с «Динамо».
ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Metaratings: Ригони покинет «Зенит» из-за лимита на легионеров.
«Р-Спорт»: «Локомотив» выплатил семье Самохвалова 2 миллиона рублей, еще миллион дал агент игрока.