Главные новости дня. Новые заражения коронавирусом в «Уфе», ЦСКА получит 250 миллионов рублей от нового спонсора

Вдова игрока «Локомотива» Самохвалова: «Хочу к мужу. Я нам два места купила, памятник уже выбрала».

Алексей Миранчук – о переходе в европейский клуб: «Как срастется – уеду. Нет – буду расти здесь».

Халк: «Не хочу продлевать контракт с «Шанхай СИПГ». В декабре я буду свободным агентом».

У ЦСКА появится новый титульный спонсор. Партнерство принесет 250 миллионов рублей.

«Боруссия» расторгла контракт с Шюррле.

Трансферное окно в АПЛ откроется 27 июля на десять недель.

«СЭ»: в «Уфе» два новых случая заражения коронавирусом, клуб получил разрешение играть с «Динамо».

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Metaratings: Ригони покинет «Зенит» из-за лимита на легионеров.

«Р-Спорт»: «Локомотив» выплатил семье Самохвалова 2 миллиона рублей, еще миллион дал агент игрока.