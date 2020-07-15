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ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря

15 июля 2020, 16:23
4

ФИФА опубликовала календарь игр чемпионата мира 2022 года. Матч-открытие пройдет 21 ноября на стадионе «Аль Бейт» в Эль-Хауре.

На групповом этапе будут проводиться по четыре матча в день. Групповой раунд продлится до 2 декабря, игры 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря.

Матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 декабря, полуфиналы – 13 и 14 декабря.

Встреча за третье место пройдет 17 декабря на стадионе «Халифа» в Дохе. Финал ЧМ состоится на следующий день – его примет арена «Лусаиль» вместимостью 80 тысяч человек.

Источник: Официальный сайт ФИФА
Весь мир
Комментарии (4)
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zigbert
1594890717
Придется перекраивать все европейские календари, останавливать розыгрыш евро-кубков.
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