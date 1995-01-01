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    ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря

    ФИФА опубликовала календарь игр чемпионата мира 2022 года. Матч-открытие пройдет 21 ноября на стадионе «Аль Бейт» в Эль-Хауре.

    На групповом этапе будут проводиться по четыре матча в день. Групповой раунд продлится до 2 декабря, игры 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря.

    Матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 декабря, полуфиналы – 13 и 14 декабря.

    Встреча за третье место пройдет 17 декабря на стадионе «Халифа» в Дохе. Финал ЧМ состоится на следующий день – его примет арена «Лусаиль» вместимостью 80 тысяч человек.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +149

      Радио1000шумеров 19 минут назад

      С этим осенне-зимним Чемпионатом мира здорово поломаются все графики национальных чемпионатов. То COVID, то ЧМ, одни напасти на плановый тренировочный процесс...

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      Рейтинг: +4073

      alarm 1 час назад

      зашёл на википедию почитать про стадион лусаиль - а арабы, оказывается, целый город с нуля строят, в котором будет этот стадион.

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