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  • Президент ФНЛ: «Календарь лиги на следующий сезон составлен для 22 команд»

Президент ФНЛ: «Календарь лиги на следующий сезон составлен для 22 команд»

15 июля 2020, 14:42
2

ФНЛ составила календарь на сезон-2020/21, рассказал президент лиги Игорь Ефремов.

«Проекты календарного плана разосланы клубам. Более подробно эта тема будет обсуждаться 17 июля на заседании комитета профессионального футбола РФС. Возможно, после него уже будет официальная информация. Сейчас календарный план составлен на 22 команды. 23 июля проект календаря должен быть одобрен на общем собранием ФНЛ, а днем позже утвержден исполнительным комитетом РФС.

Есть 16 команд, которые должны играть в ФНЛ, исключение составляют «Ротор» и, возможно, «Химки», где сейчас не все понятно. Одна или две команды должны покинуть высший дивизион, что все прекрасно знают. Вместе с ними получается 16 команд, нужно прибавить еще пятерых победителей дивизионов ПФЛ, которые завоевали это право и получили лицензии – они будут играть в ФНЛ.

Для ритмичного календаря должно быть четное количество участников – сейчас есть необходимость выбрать 22-ю команду. Вопрос в стадии решения,он находится в компетенции РФС. Необходимую лицензию имеют три клуба», – сообщил глава ФНЛ.

  • Сезон-2019/20 был завершен в ФНЛ досрочно. Путевки в РПЛ достались «Ротору» и «Химкам».
  • «Луч» и «Армавир» объявили, что не будут играть в ФНЛ в следующем сезоне.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ
Комментарии (2)
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Просто-333
1594818862
сами ввели неподъемные требования, теперь плачутся деятели типа от футбола
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ЗаЖиМ61
1594820171
22 команды... на перелёты на игру бюджет многим покажется тяжёлым...
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