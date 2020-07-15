Президент ФНЛ: «Календарь лиги на следующий сезон составлен для 22 команд»

ФНЛ составила календарь на сезон-2020/21, рассказал президент лиги Игорь Ефремов.

«Проекты календарного плана разосланы клубам. Более подробно эта тема будет обсуждаться 17 июля на заседании комитета профессионального футбола РФС. Возможно, после него уже будет официальная информация. Сейчас календарный план составлен на 22 команды. 23 июля проект календаря должен быть одобрен на общем собранием ФНЛ, а днем позже утвержден исполнительным комитетом РФС.

Есть 16 команд, которые должны играть в ФНЛ, исключение составляют «Ротор» и, возможно, «Химки», где сейчас не все понятно. Одна или две команды должны покинуть высший дивизион, что все прекрасно знают. Вместе с ними получается 16 команд, нужно прибавить еще пятерых победителей дивизионов ПФЛ, которые завоевали это право и получили лицензии – они будут играть в ФНЛ.

Для ритмичного календаря должно быть четное количество участников – сейчас есть необходимость выбрать 22-ю команду. Вопрос в стадии решения,он находится в компетенции РФС. Необходимую лицензию имеют три клуба», – сообщил глава ФНЛ.