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    Артета – о решении CAS по «Манчестер Сити»: «Нет вопросов. Управленцы увидели, что клуб ничего плохого не сделал»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета одобрил решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по делу «Манчестер Сити». Клуб сможет выступать в еврокубках в ближайших двух сезонах, несмотря на первоначальный запрет УЕФА.

    «Нет вопросов по поводу случившегося. «Сити» полностью заслужил выступление в Лиге чемпионов, поскольку сделанное ими на поле не вызывает сомнений. Управленцы увидели это и решили, что клуб ничего плохого не сделал», – полагает экс-тренер «Манчестер Сити».

    • «Сити» продолжает выступление в плей-офф нынешней Лиги чемпионов.
    • Команда в АПЛ сейчас идет второй.
    • «Сити» планирует усилиться четырьмя игроками.

    Источник: Sky Sports

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    14.07.2020 22:59
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