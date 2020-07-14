Артета – о решении CAS по «Манчестер Сити»: «Нет вопросов. Управленцы увидели, что клуб ничего плохого не сделал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета одобрил решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по делу «Манчестер Сити». Клуб сможет выступать в еврокубках в ближайших двух сезонах, несмотря на первоначальный запрет УЕФА.

«Нет вопросов по поводу случившегося. «Сити» полностью заслужил выступление в Лиге чемпионов, поскольку сделанное ими на поле не вызывает сомнений. Управленцы увидели это и решили, что клуб ничего плохого не сделал», – полагает экс-тренер «Манчестер Сити».