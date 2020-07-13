«Ростов» опроверг информацию об уходе Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не покинет команду, сообщили в клубе.

«Уважаемые болельщики. Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц опроверг эту информацию», – сказано в заявлении на сайте «Ростова».

Metaratings сообщал, что клуб должны покинуть Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.