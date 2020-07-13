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«Ростов» опроверг информацию об уходе Карпина

13 июля 2020, 13:21
16

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не покинет команду, сообщили в клубе.

«Уважаемые болельщики. Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц опроверг эту информацию», – сказано в заявлении на сайте «Ростова».

Metaratings сообщал, что клуб должны покинуть Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.

  • Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
  • По итогам 28 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (16)
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Garrincha58
1594636289
пофиг
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paracetamol
1594636461
Без Валеры Ростову хана!
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portero
1594636640
Ростову удачи и без кризиса, нужна стабильность для результата....
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ivany4
1594637075
И на этом все? А как же имидж клуба, расследования сплетен?? Мутное опровержение спустя 3 дня. Валере удачи.
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Boeung777
1594637572
Дыма без огня не бывает. Что-то всё-таки произошло.
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paracetamol
1594638731
Если Арутюнянца вышибут, мало кто пожалеет!
Ответить
моэм
1594641968
Ростов хоронят каждый год и по нескольку раз в году...но Ростов - это и есть Россия , потому он вечен...а Москва с Питером захлебнутся в собственной блевотине...если конечно не отвернутся от запада и перестанут показывать свой зад России.
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Граф2019
1594649870
держись Карпушечка!!! это тебе не генофонд пополнять! блюм- блюмчик ...
Ответить
Кузьмич на трибуне
1594658450
Видимо утрясли финансовые вопросы и все вернулись по своим местам. Хочется верить, что новость об уходе В.Г.Карпина-жёлтый мусор. Надеюсь , что в следующем сезоне Ростов поборется за медали. Даже при наличии такого явного лидера как Зенит, чемпионат проходит очень интригующе. До конца чемпионата осталось два тура , а на серебро и бронзу претендуют три клуба. Ждём последние туры и второго прямого участника ЛЧ.
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zigbert
1594661794
Обнадеживающая информация. Откуда только берутся эти сплетни?
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