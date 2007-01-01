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    «Ростов» опроверг информацию об уходе Карпина

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не покинет команду, сообщили в клубе.

    «Уважаемые болельщики. Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц опроверг эту информацию», – сказано в заявлении на сайте «Ростова».

    Metaratings сообщал, что клуб должны покинуть Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.

    • Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
    • По итогам 28 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6363

      paracetamol 33 минуты назад

      Если Арутюнянца вышибут, мало кто пожалеет!

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      Рейтинг: +1591

      Boeung777 52 минуты назад

      Дыма без огня не бывает. Что-то всё-таки произошло.

      0
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      Рейтинг: +4958

      ivany4 1 час назад

      И на этом все? А как же имидж клуба, расследования сплетен??
      Мутное опровержение спустя 3 дня.
      Валере удачи.

      0
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      Рейтинг: +35

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      Хм... была речь о том что Карпин сам уйти хочет, а не руководство увольняет его...

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      Рейтинг: +40215

      portero 1 час назад

      Ростову удачи и без кризиса, нужна стабильность для результата....

      0
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      Рейтинг: +6363

      paracetamol 1 час назад

      Без Валеры Ростову хана!

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      Рейтинг: +10565

      Garrincha58 1 час назад

      пофиг

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      Рейтинг: +2201

      serhio80 > Garrincha58 38 минут назад

      да понятно что вам интереснее как шлюба иранца в раздевалке пялит) ***********, что с вас взять)

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      Рейтинг: +17

      Вованчик87 > serhio80 7 минут назад

      Нет. Нам интереснее, как свинину на шашлык маринуют)))

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