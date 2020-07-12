Бартомеу: «Месси останется в «Барселоне» и после завершения карьеры»

Ой позорище. Что не вью, то 100% популизм. Тошно уже от его фамилии одной. Пришёл к власти по стечению обстоятельств и действует как вредитель какой-то.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался относительно будущего форварда клуба Лионеля Месси.
«Мы с Месси общались всегда и продолжаем общаться. Он лучший игрок в истории футбола. У него еще годы футбола впереди, и он в отличной форме. У меня нет никаких сомнений, что он останется в «Барселоне». Его будущее здесь и после завершения карьеры», – сказал Бартомеу.
Сообщалось, что аргентинец недоволен тем, как управляет клубом президент Бартомеу. Тем не менее Месси не желает менять команду.
- В этом сезоне игрок забил в Примере 22 мяча в 31 матче.
- «Барселона» идет в турнирной таблице на втором месте.