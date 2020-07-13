Бартомеу: «Месси останется в «Барселоне» и после завершения карьеры»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался относительно будущего форварда клуба Лионеля Месси.

«Мы с Месси общались всегда и продолжаем общаться. Он лучший игрок в истории футбола. У него еще годы футбола впереди, и он в отличной форме. У меня нет никаких сомнений, что он останется в «Барселоне». Его будущее здесь и после завершения карьеры», – сказал Бартомеу.

Сообщалось, что аргентинец недоволен тем, как управляет клубом президент Бартомеу. Тем не менее Месси не желает менять команду.