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    Бартомеу: «Месси останется в «Барселоне» и после завершения карьеры»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался относительно будущего форварда клуба Лионеля Месси.

    «Мы с Месси общались всегда и продолжаем общаться. Он лучший игрок в истории футбола. У него еще годы футбола впереди, и он в отличной форме. У меня нет никаких сомнений, что он останется в «Барселоне». Его будущее здесь и после завершения карьеры», – сказал Бартомеу.

    Сообщалось, что аргентинец недоволен тем, как управляет клубом президент Бартомеу. Тем не менее Месси не желает менять команду.

    • В этом сезоне игрок забил в Примере 22 мяча в 31 матче.
    • «Барселона» идет в турнирной таблице на втором месте.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10282

      Cules2013 12 минут назад

      Ой позорище. Что не вью, то 100% популизм. Тошно уже от его фамилии одной. Пришёл к власти по стечению обстоятельств и действует как вредитель какой-то.

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