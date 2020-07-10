«ПСЖ» никогда не побеждал итальянские команды в ЛЧ. В августе они сыграют с «Аталантой»

По итогам сегодняшней жеребьевки «ПСЖ» получил в соперники по 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанту».
Как сообщает Opta, ранее парижане никогда не выигрывали у итальянских команд в главном еврокубке.
«ПСЖ» дважды противостоял в ЛЧ «Наполи» (две ничьи) и четырежды – «Милану» (две ничьи и два поражения).
- Начиная с 1/4 финала, все матчи Лиги чемпионов будут проходить в Португалии.
- Победитель пары будет определяться в одной игре.
- Четвертьфинальные встречи пройдут в период с 12 по 15 августа.
Источник: Opta