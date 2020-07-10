«ПСЖ» никогда не побеждал итальянские команды в ЛЧ. В августе они сыграют с «Аталантой»

По итогам сегодняшней жеребьевки «ПСЖ» получил в соперники по 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанту».

Как сообщает Opta, ранее парижане никогда не выигрывали у итальянских команд в главном еврокубке.

«ПСЖ» дважды противостоял в ЛЧ «Наполи» (две ничьи) и четырежды – «Милану» (две ничьи и два поражения).