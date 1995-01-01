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    РПЛ перенесла два матча, чтобы VAR работал на всех играх 29-го тура

    Российская Премьер-лига объявила о переносе двух матчей 29-го тура.

    Игры «Рубин»«Ростов» и «Локомотив»ЦСКА будут сыграны 16 июля. Начало – в 18:00 и 20:30 по московскому времени соответственно.

    «Это было сделано для обеспечения работы системы VAR на всех матчах 29-го тура. Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура», – говорится в заявлении РПЛ.

    Бюро Исполкома РФС уже утвердило изменения в календаре.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2965

      Томик 1 час назад

      Матч полностью провалил со своим VARом этот сезон. В первой половине вообще клоунада была, во второй то не хватает, то не смотрят, то не видят. По большому счёту, за такую организацию VAR надо деньги вернуть со штрафными санкциями и расторгнуть с ними контракт. Интересно, кто в последний момент принял решение отдать Матчу обеспечение VAR и за сколько?

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      Рейтинг: +10547

      Garrincha58 > Томик 47 минут назад

      а "Матч" то тут причём это у нас не хватает квалифицированных судей да и вообще у нас не хватает и игроков и тренеров за то комментаторов и особенно аналитиков с избытком

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      Рейтинг: +15558

      bset 1 час назад

      Неплохо так VAR развернули, что даже 8 матчей обслужить не может. А вы в курсе, что последние два матча как бы в одно время играются? Или непринципиально, что кто-то будет в неравных условиях?

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      Рейтинг: +17522

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      РПЛ уже не переVARивает количество игр, давится.

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