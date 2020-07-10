РПЛ перенесла два матча, чтобы VAR работал на всех играх 29-го тура

Российская Премьер-лига объявила о переносе двух матчей 29-го тура.

Игры «Рубин» – «Ростов» и «Локомотив» – ЦСКА будут сыграны 16 июля. Начало – в 18:00 и 20:30 по московскому времени соответственно.

«Это было сделано для обеспечения работы системы VAR на всех матчах 29-го тура. Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура», – говорится в заявлении РПЛ.

Бюро Исполкома РФС уже утвердило изменения в календаре.