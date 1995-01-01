РПЛ перенесла два матча, чтобы VAR работал на всех играх 29-го тура

Матч полностью провалил со своим VARом этот сезон. В первой половине вообще клоунада была, во второй то не хватает, то не смотрят, то не видят. По большому счёту, за такую организацию VAR надо деньги вернуть со штрафными санкциями и расторгнуть с ними контракт. Интересно, кто в последний момент принял решение отдать Матчу обеспечение VAR и за сколько?
Российская Премьер-лига объявила о переносе двух матчей 29-го тура.
Игры «Рубин» – «Ростов» и «Локомотив» – ЦСКА будут сыграны 16 июля. Начало – в 18:00 и 20:30 по московскому времени соответственно.
«Это было сделано для обеспечения работы системы VAR на всех матчах 29-го тура. Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура», – говорится в заявлении РПЛ.
Бюро Исполкома РФС уже утвердило изменения в календаре.