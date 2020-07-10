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  • РПЛ перенесла два матча, чтобы VAR работал на всех играх 29-го тура

РПЛ перенесла два матча, чтобы VAR работал на всех играх 29-го тура

10 июля 2020, 16:29
7

Российская Премьер-лига объявила о переносе двух матчей 29-го тура.

Игры «Рубин»«Ростов» и «Локомотив»ЦСКА будут сыграны 16 июля. Начало – в 18:00 и 20:30 по московскому времени соответственно.

«Это было сделано для обеспечения работы системы VAR на всех матчах 29-го тура. Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура», – говорится в заявлении РПЛ.

Бюро Исполкома РФС уже утвердило изменения в календаре.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Локомотив ЦСКА
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1594388531
РПЛ уже не переVARивает количество игр, давится.
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Томик
1594391653
Матч полностью провалил со своим VARом этот сезон. В первой половине вообще клоунада была, во второй то не хватает, то не смотрят, то не видят. По большому счёту, за такую организацию VAR надо деньги вернуть со штрафными санкциями и расторгнуть с ними контракт. Интересно, кто в последний момент принял решение отдать Матчу обеспечение VAR и за сколько?
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i53
1594397961
Прогнoзы футбольных матчей -> portal-bets.ru
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