Сульшер: «Нельзя оставлять игроков в запасе, если они забивают»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался после победы над «Астон Виллой» (3:0) в 34-м туре АПЛ.

«Нашей команде повезло, что мы после первого тайма вели со счетом 2:0. Но у меня была уверенность в нашей защите даже при счете 1:0.

Гринвуду 18 лет. Ему еще нужно много работать, чтобы прибавлять. Он учился в академии с самого детства, его отец показал мне совместную фотографию, когда Мэйсону было 7 лет. Он знает, что мы в него верим. Нельзя оставлять игроков в запасе, если они забивают.

Погба по-прежнему на контракте с «МЮ». Он фантастический человек и игрок – один из лучших полузащитников в мире. Эта команда отличается от той, которую он покинул, получив травму. В раздевалке этой команды все гораздо лучше

Спорный эпизод? Я думаю, что это пенальти. Парень выставляет ногу, Фернандеш исполняет разворот в стиле Зидана или Марадоны, а затем приземляется на соперника», – заявил Сульшер.

Главным арбитр встречи Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота «Астон Виллы» за нарушение против на Бруну Фернандеше от Эзри Консы.

Португалец сам оступился и наступил на ногу защитнику «Астон Виллы».