Нани – о детстве: «Мы с братом просили еды на богатых улицах Лиссабона»

Экс-игрок сборной Португалии Нани рассказал о своем тяжелом периоде жизни в детстве.

«Я вырос в в трущобах Амадоры. Мне и моим родным нечего было есть. Это была настоящая борьба за свою жизнь. В доме был пол, полный дырок, кишащих крысами и ящерицами. В конце концов они стали нормой для нас. Когда ты ребенок, это удивительно, к чему ты можешь адаптироваться. Но одна вещь, к которой ты никогда не привыкнешь, это голод. Ваш желудок кричит, боль настолько сильна, что вам кажется, что в вашу кожу что-то впивается. У меня было так очень часто. Мы с братом просили еды на богатых улицах Лиссабона. Мы решили не воровать, а просить, – рассказал Нани.