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    Нани – о детстве: «Мы с братом просили еды на богатых улицах Лиссабона»

    Экс-игрок сборной Португалии Нани рассказал о своем тяжелом периоде жизни в детстве.

    «Я вырос в в трущобах Амадоры. Мне и моим родным нечего было есть. Это была настоящая борьба за свою жизнь. В доме был пол, полный дырок, кишащих крысами и ящерицами. В конце концов они стали нормой для нас. Когда ты ребенок, это удивительно, к чему ты можешь адаптироваться. Но одна вещь, к которой ты никогда не привыкнешь, это голод. Ваш желудок кричит, боль настолько сильна, что вам кажется, что в вашу кожу что-то впивается. У меня было так очень часто. Мы с братом просили еды на богатых улицах Лиссабона. Мы решили не воровать, а просить, – рассказал Нани.

    • Футболист одновременно проходил тренировочные курсы в «Бенфике» и «Спортинге» до тех пор, пока в 2003 году не подписал контракт с последними.
    • Четыре года спустя он перешел в «Манчестер Юнайтед» за 23 миллиона фунтов.
    • В составе английского клуба он четыре раза становился чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в 2008 году.

    Источник: The Players Tribune

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