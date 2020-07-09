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    Аршавин – о Газизове: «В «Уфе» он решал всe, а в «Спартаке» так не прокатит»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора «Спартака».

    «Выбор Газизова логичен. Он проделал хорошую работу в «Уфе», пользуется авторитетом в агентских кругах. Результат клуба нормальный, независимо от тренера и игроков, для тех задач, которые ставятся. Это позитивный момент, что человек переходит на ранг выше лишь за свои заслуги, а не потому, что у него в «Спартаке» брат, сват и так далее.

    Работа в «Уфе» отличается от «Спартака». Там он решал всe. Ему не нужно было никого спрашивать. В «Спартаке» так не прокатит. Важно будет понять, какие условия работы будут оговорены в разговоре с Федуном. У Газизова будет другой режим работы, потому что у красно-белых совсем другой уровень давления», – сказал Аршавин.

    • По итогам 27 туров «Уфа» выше «Спартака» в турнирной таблице РПЛ.
    • Газизов сменил в московском клубе Томаса Цорна, который проработал на посту гендиректора чуть более года.

    Газизов: «Уверен, что вместе с Федуном мы достигнем больших и серьезных результатов»

    Газизов: «Даже не думаю о каких-то трениях с Тедеско»

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.07.2020 23:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17488

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Шава абсолютно прав, но такой опыт - опыт работы в ТОПе - тоже крайне необходим для способного успешного человека.

      0
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      Рейтинг: +78

      Kurt Angel 2 часа назад

      я давно пишу, что он и тренером подрабатывал. Все тренеры ну не могут одной и той же тактикой выходить столько лет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3984

      Борат 2 часа назад

      Главное чтобы за пищевик было очень стыдно ! Желательно чтобы было стыднее чем при цорне ! Гыгы

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