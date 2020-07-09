Аршавин – о Газизове: «В «Уфе» он решал всe, а в «Спартаке» так не прокатит»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора «Спартака».

«Выбор Газизова логичен. Он проделал хорошую работу в «Уфе», пользуется авторитетом в агентских кругах. Результат клуба нормальный, независимо от тренера и игроков, для тех задач, которые ставятся. Это позитивный момент, что человек переходит на ранг выше лишь за свои заслуги, а не потому, что у него в «Спартаке» брат, сват и так далее.

Работа в «Уфе» отличается от «Спартака». Там он решал всe. Ему не нужно было никого спрашивать. В «Спартаке» так не прокатит. Важно будет понять, какие условия работы будут оговорены в разговоре с Федуном. У Газизова будет другой режим работы, потому что у красно-белых совсем другой уровень давления», – сказал Аршавин.

По итогам 27 туров «Уфа» выше «Спартака» в турнирной таблице РПЛ.

Газизов сменил в московском клубе Томаса Цорна, который проработал на посту гендиректора чуть более года.

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