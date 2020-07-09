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  • Аршавин – о Газизове: «В «Уфе» он решал всe, а в «Спартаке» так не прокатит»

Аршавин – о Газизове: «В «Уфе» он решал всe, а в «Спартаке» так не прокатит»

9 июля 2020, 23:40
14

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора «Спартака».

«Выбор Газизова логичен. Он проделал хорошую работу в «Уфе», пользуется авторитетом в агентских кругах. Результат клуба нормальный, независимо от тренера и игроков, для тех задач, которые ставятся. Это позитивный момент, что человек переходит на ранг выше лишь за свои заслуги, а не потому, что у него в «Спартаке» брат, сват и так далее.

Работа в «Уфе» отличается от «Спартака». Там он решал всe. Ему не нужно было никого спрашивать. В «Спартаке» так не прокатит. Важно будет понять, какие условия работы будут оговорены в разговоре с Федуном. У Газизова будет другой режим работы, потому что у красно-белых совсем другой уровень давления», – сказал Аршавин.

  • По итогам 27 туров «Уфа» выше «Спартака» в турнирной таблице РПЛ.
  • Газизов сменил в московском клубе Томаса Цорна, который проработал на посту гендиректора чуть более года.

Газизов: «Уверен, что вместе с Федуном мы достигнем больших и серьезных результатов»

Газизов: «Даже не думаю о каких-то трениях с Тедеско»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Аршавин Андрей Газизов Шамиль
Комментарии (14)
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Kurt Angel
1594329317
я давно пишу, что он и тренером подрабатывал. Все тренеры ну не могут одной и той же тактикой выходить столько лет...
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DOCTOR PENALTY
1594332816
Шава абсолютно прав, но такой опыт - опыт работы в ТОПе - тоже крайне необходим для способного успешного человека.
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моэм
1594362489
А вот и первый камень из Питера в огород Газизова ... если Шамиль будет принимать подобные камни , летящие от прямых конкурентов , как данность при работе в любом топ клубе страны , то сохранит много сил , которые понадобятся для создания МОНОЛИТа по названием СПАРТАК и всё у него может и получится...скажу так , что Сильный Спартак нужен всем , и Зениту тоже.
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mutabor0992
1594420498
Ну аНдрейка то везде побывал и все знает...Вот зачем таких чертей в телевизор пускают?У него интеллекта как у тампона.
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