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    Месси обновил личный рекорд по ассистам за сезон Примеры

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал две результативные передачи в матче 34-го тура Примеры против «Вильярреала» (4:1).

    Теперь в активе аргентинца 20 голевых пасов в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

    Это новый личный рекорд 33-летнего футболиста. Ранее лучший результат был в сезоне-2014/15 – 19 ассистов.

    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
    • Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.
    • В составе каталонской команды нападающий провел 725 матчей во всех турнирах, забил 630 голов и сделал 275 ассистов.

    Источник: Твиттер Педро Мартина

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