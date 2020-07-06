Месси обновил личный рекорд по ассистам за сезон Примеры

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал две результативные передачи в матче 34-го тура Примеры против «Вильярреала» (4:1).

Теперь в активе аргентинца 20 голевых пасов в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Это новый личный рекорд 33-летнего футболиста. Ранее лучший результат был в сезоне-2014/15 – 19 ассистов.