Месси обновил личный рекорд по ассистам за сезон Примеры

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал две результативные передачи в матче 34-го тура Примеры против «Вильярреала» (4:1).
Теперь в активе аргентинца 20 голевых пасов в текущем розыгрыше чемпионата Испании.
Это новый личный рекорд 33-летнего футболиста. Ранее лучший результат был в сезоне-2014/15 – 19 ассистов.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
- Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.
- В составе каталонской команды нападающий провел 725 матчей во всех турнирах, забил 630 голов и сделал 275 ассистов.
Источник: Твиттер Педро Мартина