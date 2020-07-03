Зидан – о возможном уходе Месси из «Барселоны»: «Надеюсь, он останется. Хочется играть против лучших»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
«Посмотрим, что будет дальше, но я надеюсь, что он останется в «Барсе», потому что Месси играет в этом чемпионате. Хочется играть против лучших», – сказал Зидан.
Месси приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте.
- Сообщалось, что футболист устал от постоянной напряженной обстановки в клубе.
- В этом сезоне Месси провел за «Барселону» 28 матчей в Примере, забил 22 мяча и отдал 18 голевых передач.
Источник: Goal