Зидан – о возможном уходе Месси из «Барселоны»: «Надеюсь, он останется. Хочется играть против лучших»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Посмотрим, что будет дальше, но я надеюсь, что он останется в «Барсе», потому что Месси играет в этом чемпионате. Хочется играть против лучших», – сказал Зидан.

Месси приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте.