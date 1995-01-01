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    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль», забив чемпиону четыре безответных гола

    В матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома одержал разгромную победу над «Ливерпулем» со счетом 4:0.

    В составе хозяев поля отличились Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг и Фил Фоден. Кроме того, автогол на счету Алекса Окслэд-Чемберлена.

    Данный результат никак не повлиял на положение команд в турнирной таблице: «Ливерпуль» уже стал чемпионом, а «Сити» остался на втором месте.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

    Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Де Брюйне (с пенальти), 25; 2:0 – Стерлинг, 35; 3:0 – Фоден, 45; 4:0 – Окслэд-Чемберлен (в свои ворота), 66.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +9647

      DeStar 15 минут назад

      ну вполне логично, вопрос был только в том что будет делать сити, пытаться брать очки, которые и им то по сути уже не нужны, либо раскатают ливер которому пох. первое чемпионство за 30 лет - не пивко явно пили.

      0
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      Рейтинг: +2720

      +50/-50 1 час назад

      Ливер чемп. У нас в током случае говорят пох....

      1
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      Рейтинг: +368

      Medved2468 1 час назад

      Вот это Ливерпуль наотмечался. Никак отойти не могут.

      2
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      Рейтинг: +539

      elessar arnor 1 час назад

      чет п изде ц

      0
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