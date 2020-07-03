АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль», забив чемпиону четыре безответных гола

В матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома одержал разгромную победу над «Ливерпулем» со счетом 4:0.

В составе хозяев поля отличились Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг и Фил Фоден. Кроме того, автогол на счету Алекса Окслэд-Чемберлена.

Данный результат никак не повлиял на положение команд в турнирной таблице: «Ливерпуль» уже стал чемпионом, а «Сити» остался на втором месте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Де Брюйне (с пенальти), 25; 2:0 – Стерлинг, 35; 3:0 – Фоден, 45; 4:0 – Окслэд-Чемберлен (в свои ворота), 66.

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