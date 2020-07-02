«Матч ТВ»: «Енисей» просматривает защитника Радченко, поигравшего в Италии

«Енисей» может приобрести правого защитника Михаила Радченко, имеющего опыт игры в Италии.

По информации «Матч ТВ», сейчас игрок находится на просмотре в красноярском клубе. Радченко с 2014 года играл за итальянские клубы низших лиг, такие как «Сантарганело», «Фольгере Верегро», «Белларию», «Риччоне», а также «Болонью» U-19. Защитник также выступал в МЛС за «Рейнджерс Юнион», а прошлый сезон играл в чемпионате Узбекистана в «Нафтане».

В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Енисей» занял 14-е место.