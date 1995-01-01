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    Месси забил 700-й гол в карьере

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил 700-й гол в карьере, отличившись в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

    33-летний аргентинец реализовал пенальти.

    Теперь у Месси 630 мячей в составе «Барселоны», еще 70 голов нападающий оформил в составе сборной Аргентины.

    • Среди действующих футболистов только Криштиану Роналду забил более 700 голов.
    • Португалец занимает шестое место в списке лучших бомбардиров всех времен (728 мячей).
    • Месси находится на седьмой строчке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1899

      Cleaner 22 минуты назад

      700-й мерседес Месси. Крут. Уверен, что и 800-й не за горами!

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