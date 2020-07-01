Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил 700-й гол в карьере, отличившись в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».
33-летний аргентинец реализовал пенальти.
Теперь у Месси 630 мячей в составе «Барселоны», еще 70 голов нападающий оформил в составе сборной Аргентины.
- Среди действующих футболистов только Криштиану Роналду забил более 700 голов.
- Португалец занимает шестое место в списке лучших бомбардиров всех времен (728 мячей).
- Месси находится на седьмой строчке.
Источник: Бомбардир.ру