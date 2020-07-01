Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил 700-й гол в карьере, отличившись в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

33-летний аргентинец реализовал пенальти.

Теперь у Месси 630 мячей в составе «Барселоны», еще 70 голов нападающий оформил в составе сборной Аргентины.