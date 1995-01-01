The Sun: Кину предложили возглавить сборную Азербайджана. Ответ ждут в течение 48 часов

Не завидую игрокам сборной Азербайджана, ж*пы будут гореть у них на тренировках, а после проигранных матчей, коих обычно бывает немало, вообще на куски будут разлетаться.
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин может возглавить сборную Азербайджана.
От ирландца ждут ответа в течение 48 часов.
- Кин выступал за «МЮ» с 1993 по 2005 год.
- Суммарно Рой провел за «Красных дьяволов» 469 матчей и забил 51 гол.
- После завершения игровой карьеры Кин работал главным тренером в «Сандерленде» и «Ипсвиче», а также был ассистентом Мартина О’Нила в сборной Ирландии (2013–2018 год) и «Ноттингеме» (с января по июнь 2019-го).