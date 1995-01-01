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    The Sun: Кину предложили возглавить сборную Азербайджана. Ответ ждут в течение 48 часов

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин может возглавить сборную Азербайджана.

    От ирландца ждут ответа в течение 48 часов.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 10:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +945

      Play 3 часа назад

      Не завидую игрокам сборной Азербайджана, ж*пы будут гореть у них на тренировках, а после проигранных матчей, коих обычно бывает немало, вообще на куски будут разлетаться.

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      Рейтинг: +75

      Kurt Angel > Play 2 часа назад

      Кин - обычный дрищ Выпендривается показушно. Как бы за его агрессию он на куски не разлетелся .
      . Что он может то?

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      Рейтинг: +945

      Play > Kurt Angel 2 часа назад

      Сколько лет тебе, парень? Ты видел Кина в деле?

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      Рейтинг: +75

      Kurt Angel > Play 1 час назад

      в деле - где? В футболе или на матах ?
      В деле - в драке? Интересно, где ты видел его?

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      Рейтинг: +945

      Play > Kurt Angel 38 минут назад

      В футболе, а где же ещё, тут же сайт посвящённый футболу.
      По телевизору видел, а где же ещё, есть такое изобретение, обычно стоит в доме напротив дивана.

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