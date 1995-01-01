Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    В Англии введут новую систему поддержки чернокожих тренеров

    В Англии утвердили систему поддержки футбольных тренеров из числа чернокожих, азиатов и этнических меньшинств.

    Новая система позволит обеспечить работой на протяжении 23 месяцев до шести тренеров в клубах Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2. Участники программы будут выполнять различные функции в клубах, чтобы расширить свой опыт. Финансирование будет осуществляться АПЛ и Профессиональной футбольной ассоциацией Англии.

    В пилотном режиме систему поддержки запустят со следующего сезона. На первом этапе тренеров трудоустроят либо в академии, либо в первой команде. Для участников прораммы предусмотрены стипендии от клубов-работодателей.

    Источник: Официальный АПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:06
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3616

      Борат 6 минут назад

      Я щетаю спартак тоже должен поддержать н.е.гр.о.в и назначить тренером робсона ну или мукунку ведь он хороший !
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +867

      Psih86 34 минуты назад

      Вот он расизм в чистом виде....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4020

      порт 1 час назад

      О цветные намутили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +535

      elessar arnor 1 час назад

      лимит, скоро тоже начнут пи з д ить чинуш и них не делать

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77444
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru