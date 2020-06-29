В Англии введут новую систему поддержки чернокожих тренеров

В Англии утвердили систему поддержки футбольных тренеров из числа чернокожих, азиатов и этнических меньшинств.

Новая система позволит обеспечить работой на протяжении 23 месяцев до шести тренеров в клубах Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2. Участники программы будут выполнять различные функции в клубах, чтобы расширить свой опыт. Финансирование будет осуществляться АПЛ и Профессиональной футбольной ассоциацией Англии.

В пилотном режиме систему поддержки запустят со следующего сезона. На первом этапе тренеров трудоустроят либо в академии, либо в первой команде. Для участников прораммы предусмотрены стипендии от клубов-работодателей.