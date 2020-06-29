Журналист Скира: «Милан» готов в виде исключения повысить зарплату Доннарумме

«Милан» хочет продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб намерен заключить с 21-летним футболистом соглашение до 2023 года и готов повысить ему в виде исключения зарплату.

Агент голкипера Мино Райола прорабатывает возможность включения в договор доступной суммы отступных, чтобы его клиент мог покинуть команду в случае длительного кризиса.