Журналист Скира: «Милан» готов в виде исключения повысить зарплату Доннарумме

«Милан» хочет продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.
По информации журналиста Николо Скиры, клуб намерен заключить с 21-летним футболистом соглашение до 2023 года и готов повысить ему в виде исключения зарплату.
Агент голкипера Мино Райола прорабатывает возможность включения в договор доступной суммы отступных, чтобы его клиент мог покинуть команду в случае длительного кризиса.
- Доннарумма – воспитанник «Милана».
- В текущем сезоне итальянец пропустил 34 гола в 29 матчах.
- Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (74,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.