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    Журналист Скира: «Милан» готов в виде исключения повысить зарплату Доннарумме

    «Милан» хочет продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

    По информации журналиста Николо Скиры, клуб намерен заключить с 21-летним футболистом соглашение до 2023 года и готов повысить ему в виде исключения зарплату.

    Агент голкипера Мино Райола прорабатывает возможность включения в договор доступной суммы отступных, чтобы его клиент мог покинуть команду в случае длительного кризиса.

    • Доннарумма – воспитанник «Милана».
    • В текущем сезоне итальянец пропустил 34 гола в 29 матчах.
    • Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (74,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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      Fetax 39 секунд назад

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