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    Милнер: «В прошлом году «Ливерпуль» близко подошел к цели, не сдался и пошел к ней снова»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился эмоциями после победы клуба в АПЛ.

    «В прошлом году мы очень близко подошли к цели, не сдались и пошли к ней снова. Это характер команды. Мы доказали, что разочарование лишь двигало нами. Хотим добиваться успехов и дальше. Это в полном смысле превосходно, пересечь черту – очень важно», – сказал Милнер.

    • В четверг «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (1:2), после чего «Ливерпуль» гарантировал себе первое место в таблице.
    • Клуб не побеждал 30 лет в национальном чемпионате.
    • В прошлом сезоне «Ливерпуль» набрал 97 очков, но не стал чемпионом, уступив 1 очко «Манчестер Сити».

    Источник: BBC

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