Милнер: «В прошлом году «Ливерпуль» близко подошел к цели, не сдался и пошел к ней снова»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился эмоциями после победы клуба в АПЛ.

«В прошлом году мы очень близко подошли к цели, не сдались и пошли к ней снова. Это характер команды. Мы доказали, что разочарование лишь двигало нами. Хотим добиваться успехов и дальше. Это в полном смысле превосходно, пересечь черту – очень важно», – сказал Милнер.