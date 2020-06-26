Милнер: «В прошлом году «Ливерпуль» близко подошел к цели, не сдался и пошел к ней снова»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился эмоциями после победы клуба в АПЛ.
«В прошлом году мы очень близко подошли к цели, не сдались и пошли к ней снова. Это характер команды. Мы доказали, что разочарование лишь двигало нами. Хотим добиваться успехов и дальше. Это в полном смысле превосходно, пересечь черту – очень важно», – сказал Милнер.
- В четверг «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (1:2), после чего «Ливерпуль» гарантировал себе первое место в таблице.
- Клуб не побеждал 30 лет в национальном чемпионате.
- В прошлом сезоне «Ливерпуль» набрал 97 очков, но не стал чемпионом, уступив 1 очко «Манчестер Сити».
Источник: BBC