«Манчестер Сити» поздравил «Ливерпуль» с победой в АПЛ

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала поздравительный пост в связи с досрочным чемпионством «Ливерпуля».
«Поздравляем «Ливерпуль» с победой в Премьер-лиге», – говорится в публикации.
- «Ливерпуль» за семь туров до завершения чемпионата оторвался от «Сити» на 23 очка.
- Мерсисайдцы впервые в истории выиграли АПЛ, чемпионство – впервые с 1990 года.
- У «Ливерпуля» теперь 19 чемпионских титулов, больше только у «Манчестер Юнайтед» – 20.
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Источник: Твиттер «Манчестер Сити»