«Манчестер Сити» поздравил «Ливерпуль» с победой в АПЛ

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала поздравительный пост в связи с досрочным чемпионством «Ливерпуля».

«Поздравляем «Ливерпуль» с победой в Премьер-лиге», – говорится в публикации.

Congratulations to @LFC on winning the Premier League.