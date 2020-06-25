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    «Манчестер Сити» поздравил «Ливерпуль» с победой в АПЛ

    Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала поздравительный пост в связи с досрочным чемпионством «Ливерпуля».

    «Поздравляем «Ливерпуль» с победой в Премьер-лиге», – говорится в публикации.

    • «Ливерпуль» за семь туров до завершения чемпионата оторвался от «Сити» на 23 очка.
    • Мерсисайдцы впервые в истории выиграли АПЛ, чемпионство – впервые с 1990 года.
    • У «Ливерпуля» теперь 19 чемпионских титулов, больше только у «Манчестер Юнайтед» – 20.

    Источник: Твиттер «Манчестер Сити»

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