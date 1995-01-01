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    АПЛ. «Челси» обыграл «Манчестер Сити» благодаря голу с пенальти

    В матче 31-го тура «Челси» дома победил «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

    В составе лондонской команды отличились Кристиан Пулишич и Виллиан, за гостей забил Кевин Де Брюйне.

    «Сити» с 77-й минуты играл вдесятером после удаления Фернандиньо.

    Этот результат лишил команду Хосепа Гвардиолы шансов на чемпионский титул.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

    Челси – Манчестер Сити – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пулишич, 36; 1:1 – Де Брюйне, 55; 2:1 – Виллиан (с пенальти), 78.

    Удаление: нет – Фернандиньо, 77.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2304

      KPCCSPB 1 час назад

      Вот и всё, Ливер гуляет сегодня

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