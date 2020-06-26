АПЛ. «Челси» обыграл «Манчестер Сити» благодаря голу с пенальти

В матче 31-го тура «Челси» дома победил «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
В составе лондонской команды отличились Кристиан Пулишич и Виллиан, за гостей забил Кевин Де Брюйне.
«Сити» с 77-й минуты играл вдесятером после удаления Фернандиньо.
Этот результат лишил команду Хосепа Гвардиолы шансов на чемпионский титул.
Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур
Челси – Манчестер Сити – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Пулишич, 36; 1:1 – Де Брюйне, 55; 2:1 – Виллиан (с пенальти), 78.
Удаление: нет – Фернандиньо, 77.
Источник: «Бомбардир»