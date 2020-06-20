«Арсенал» намерен продать Озила

Продажа полузащитника Месута Озила – цель «Арсенала» на текущее лето, пишет ESPN.

По информации источника, клуб хочет избавиться от самого высокооплачиваемого игрока команды, чтобы получить деньги на усиление состава.

Сам немец намерен отработать до конца соглашение, рассчитанное еще на один сезон.