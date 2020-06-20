«Арсенал» намерен продать Озила

Продажа полузащитника Месута Озила – цель «Арсенала» на текущее лето, пишет ESPN.
По информации источника, клуб хочет избавиться от самого высокооплачиваемого игрока команды, чтобы получить деньги на усиление состава.
Сам немец намерен отработать до конца соглашение, рассчитанное еще на один сезон.
- Рыночная стоимость хавбека – 17,5 миллиона евро.
- 31-летний Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
- За почти семь полных сезонов он провел 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.
Источник: ESPN