Форвард «Оренбурга» Чуканов: «В «Локо» Божович говорил Касаеву, что он шире, чем его шкаф»

Нападающий «Оренбурга» Андреа Чуканов, игравший за молодежную команду «Локомотива», рассказал, как проходили тренировки у бывшего тренера москвичей Миодрага Божовича.

– В «Локомотиве» Божович брал тебя на тренировки с основой: «Обстановка у него была интересная. Он постоянно шутил». Как именно?

– В основном все шутки были с Касаевым, потому что он, видимо, уже работал с ним. Говорил: «Ты шире, чем мой шкаф дома». Прикольный тренер. Мне нравилась атмосфера. Это дает какой-то эмоциональный дух.

Чуканов играл в «молодежке» «Локомотива» в 2013-15 годах . В «Оренбурге» форвард с 2018 года.