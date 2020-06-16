Бундеслига. «Боруссия» М разгромила «Вольфсбург»

В первой игре 32 тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» принимала «Вольсбург».
Хозяева открыли счет на 11-й минуте – отличился Йонас Хофманн. Спустя 19 минут немец оформил дубль, а во втором тайме Ларс Штиндль установил окончательный счет – 3:0. «Боруссия» набрала 59 очков и вышла на четвертое место. «Вольсфсбург» с 46 очками идет шестым.
Германия. Бундеслига. 32 тур
Боруссия (Менхенгладбах) – Вольфсбург (Вольсбург) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Хофман, 11; 2:0 – Хофман, 30; 3:0 – Штиндль, 65.
«Боруссия»: Янн Зоммер, Стефан Ляйнер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Оскар Вендт, Кристоф Крамер, Флориан Нойхаус (Мамаду Дукуре, 90), Йонас Хофманн, Ларс Штиндль (Кинан Беннеттс, 90), Ибрахима Траоре (Патрик Херрманн, 72), Брель Эмболо (Ласло Бенеш, 81).
«Вольфсбург»: Коэн Кастелс, Кевин Мбабу, Марин Понграчич (Робин Кнохе, 72), Джон Энтони Брукс, Янник Герхардт (Джошуа Гилавоги,70), Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд (Йосип Брекало, 60), Ренато Штеффен, Феликс Клаус, Омар Мармуш (70), Жоао Виктор, Даниэль Гинчек (70), Вут Вегхорст.
Предупреждения: Эльведи, 73 – Понграчич, 29; Вегхорст, 63; Мбабу, 82; Гилавоги, 85.