Скира: «Аллегри может стать консультантом «Ливорно»

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Милана» Массимилиано Аллегри может получить работу в родном городе. С ним хочет договориться «Ливорно».

«Проект развития «Ливорно» включает в себя должность специального консультанта. Предполагается, что Аллегри будет помогать команде из родного города советами. С ним запланирована встреча в Монте-Карло», – информирует Николо Скира.