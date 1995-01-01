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    Скира: «Аллегри может стать консультантом «Ливорно»

    Бывший главный тренер «Ювентуса», «Милана» Массимилиано Аллегри может получить работу в родном городе. С ним хочет договориться «Ливорно».

    «Проект развития «Ливорно» включает в себя должность специального консультанта. Предполагается, что Аллегри будет помогать команде из родного города советами. С ним запланирована встреча в Монте-Карло», – информирует Николо Скира.

    • Аллегри шесть раз выигрывал Серию А.
    • Итальянец может возглавить «ПСЖ».
    • «Ливорно» выступает в Серии В.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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